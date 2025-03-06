Мошенники выманили у жителей Литвы еще 147 000 евро

О возможном случае мошенничества также сообщили в среду ГКП Мариямпольского уезда. В 13.19 час. поступило сообщение от женщины (1975 г. р.) о том, что в декабре прошлого года в Мариямполе компания за мнимое трудоустройство работников выманило путем обмана 36 400 евро.

По данным полиции, в среду, в 14.49 час., в Рокишкский районный комиссариат полиции обратилась женщина (1967 г. р.), которая заявила, что в период с 6 января по 3 марта в Рокишкисе неизвестные путем обмана выманили у нее 26 020 евро.

По данным полиции, в среду в 14.50 час. в комиссариат полиции обратился мужчина (1997 г. р.) и сообщил, что 22 октября прошлого года в социальной сети в Интернете он познакомился с девушкой, которая с октября прошлого года по март этого года путем обмана выманила у него 38 918 евро.

В среду, в 19.44 час., в Укмергский районный комиссариат полиции обратилась женщина (1975 г. р.), которая сообщила, что примерно в 17.12 час того же дня в Укмерге в социальной сети она нашла объявление, в котором дарили пылесос, и после перехода по полученной ссылке с ее банковского счета путем обмана было списано 11 820 евро.

По всем указанным происшествиям начаты предварительные расследования мошенничества.