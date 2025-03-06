Мошенники выманили у жителей Литвы еще 147 000 евро

Начато предварительное расследование по факту мошенничества.
По данным полиции, в среду, в 14.49 час., в Рокишкский районный комиссариат полиции обратилась женщина (1967 г. р.), которая заявила, что в период с 6 января по 3 марта в Рокишкисе неизвестные путем обмана выманили у нее 26 020 евро.
Начато предварительное расследование по факту мошенничества.
О возможном случае мошенничества также сообщили в среду ГКП Мариямпольского уезда. В 13.19 час. поступило сообщение от женщины (1975 г. р.) о том, что в декабре прошлого года в Мариямполе компания за мнимое трудоустройство работников выманило путем обмана 36 400 евро.
Собраны материалы для предварительного расследования по факту мошенничества.
Накануне два предположительно обманутых гражданина обратились в Укмергский районный комиссариат полиции.
По данным полиции, в среду в 14.50 час. в комиссариат полиции обратился мужчина (1997 г. р.) и сообщил, что 22 октября прошлого года в социальной сети в Интернете он познакомился с девушкой, которая с октября прошлого года по март этого года путем обмана выманила у него 38 918 евро.
В среду, в 19.44 час., в Укмергский районный комиссариат полиции обратилась женщина (1975 г. р.), которая сообщила, что примерно в 17.12 час того же дня в Укмерге в социальной сети она нашла объявление, в котором дарили пылесос, и после перехода по полученной ссылке с ее банковского счета путем обмана было списано 11 820 евро.
По всем указанным происшествиям начаты предварительные расследования мошенничества.
О случаях мошенничества сообщалось также в Вильнюсе. Среда, в 21.05 час. поступило сообщение от мужчины (1959 г. р.) о том, что в тот же день в Вильнюсе после получения банковских карт путем обмана, с его банковских счетов было снято 20 тыс. евро.
Начато предварительное расследование по фактам изготовления поддельного электронного платежного средства, подделки подлинного электронного платежного средства или незаконного владения электронным платежным средством или его данными.