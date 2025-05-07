Мошенники выманили у жителей Литвы более 46 тысяч евро

Сообщается, что во вторник от женщины (1954 г. р.) поступило заявление о том, что 5 мая в Вильнюсе ей по телефону позвонили неизвестные лица, которые, представившись сотрудниками телекоммуникационной компании, банка и полиции, обманом выманили у нее 2,2 тыс. евро, их она отдала приехавшему неизвестному мужчине.

Как сообщили в Департаменте полиции , во вторник в Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда обратилась 62-летняя женщина. Она заявила, что в понедельник вечером, когда она находилась дома в Вильнюсе, ей позвонили неизвестные лица. Они выдавали себя за сотрудников телекоммуникационной компании, банка и полиции и обманным путем выманили у нее 29 988 евро.

Также, как указывает полиция, во вторник еще одна женщина (1948 г. р.) сообщила, что 5 мая, когда она находилась дома в Вильнюсе, ей позвонили по телефону неизвестные лица. Они представились сотрудниками полиции и банка, обманным путем завладели ее банковской платежной картой и похитили с ее банковского счета 3 тыс. евро.

Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда сообщил, что во вторник в полицию обратилась женщина (1960 г. р.), которая заявила, что 29 апреля, находясь дома в Укмергском районе, она заметила, что с ее банковского счета мошенническим путем было похищено 1,5 тыс. евро.