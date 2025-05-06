Мошенники выманили у жителей Литвы более 30 000 евро

Как сообщили в Департаменте полиции, в понедельник в Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда обратилась 65-летняя женщина. Она заявила, что на прошлой неделе, 30 апреля, в Вильнюсе, когда она находилась дома и пыталась войти на инвестиционную платформу, ей позвонили неизвестные лица. Они обманным путем выманили у нее 13 тыс. евро.

Также в понедельник вечером в Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда обратился 63-летний мужчина. Он заявил, что вечером того же дня в Вильнюсе, когда он находился дома, ему позвонили неизвестные лица. Они выдавали себя за сотрудников телекоммуникационной компании, банка и полиции и обманным путем выманили 13,4 тыс. евро.