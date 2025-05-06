Мошенники выманили у жителей Литвы более 30 000 евро

Как сообщили в Департаменте полиции, в понедельник в Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда обратилась 65-летняя женщина. Она заявила, что на прошлой неделе, 30 апреля, в Вильнюсе, когда она находилась дома и пыталась войти на инвестиционную платформу, ей позвонили неизвестные лица. Они обманным путем выманили у нее 13 тыс. евро.
Также в понедельник вечером в Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда обратился 63-летний мужчина. Он заявил, что вечером того же дня в Вильнюсе, когда он находился дома, ему позвонили неизвестные лица. Они выдавали себя за сотрудников телекоммуникационной компании, банка и полиции и обманным путем выманили 13,4 тыс. евро.
Как сообщил Главный комиссариат полиции Шяуляйского уезда, жительница Пакруойского района (1977 г. р.) пыталась подключиться к сайту Государственной налоговой инспекции (ГНИ) и ввела свои данные для входа в систему электронного банкинга, в результате чего с ее банковского счета было незаконно списано 1999 евро.
Мужчина из Шяуляя (1969 г. р.) потерял деньги при тех же обстоятельствах. По данным полиции, на прошлой неделе, 29 апреля, когда мужчина зашел на сайт ГНИ и ввел свои данные для входа в систему электронного банкинга, с его банковского счета было незаконно списано 990 евро.
Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда сообщает, что в понедельник было получено сообщение от мужчины (1975 г. р.) о том, что в воскресенье, в Шальчининкском районе с его банковского счета обманом выманили 1,1 тыс. евро.
Полиция начала досудебные расследования по факту мошенничества.