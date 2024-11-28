Мошенники выманили у жителей Литвы 90 000 евро: полиция предупреждает о новой волне афер

Крупнейший их улов составил более 58 тыс. евро – такую сумму мошенники выманили в Вильнюсе.
В среду, в 14.24 час., в Главный комиссариат полиции Вильнюсского района обратилась 47-летняя женщина. Она сообщила, что с 29 октября по 21 ноября в Вильнюсе, в районе Науяместис, на улице Шалтиню, с ней через интернет-приложение связался неизвестный.
Убедив ее вложить деньги в различные инвестиционные платформы, он обманным путем выманил у женщины 58 тыс. 210 евро, сообщили в Департаменте полиции.
Полиция начала предварительное расследование по факту хищения имущества в особо крупном размере. За это предусмотрено наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до восьми лет.
В среду утром, в 4.39 час., в Главный комиссариат полиции Вильнюсского района обратился 52-летний мужчина. Он сообщил, что в понедельник в районе Науйойи-Вильня, на улице Парко, ему позвонили неизвестные.
Представившись представителями компании Google и других учреждений, мошенники заявили, что в приложении Smart-ID обнаружен вирус, и выманили у вильнюсца 16 тыс. 978 евро.
Полиция начала предварительное расследование по факту мошенничества.
Между тем, житель Вильнюса, доверивший свою банковскую карту незнакомцам, лишился 14 тыс. евро.
В среду в полдень, примерно в 12 час., в Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда обратился 73-летний мужчина.
Он сообщил, что в понедельник, примерно в 11. 20 час., по месту жительства на улице Габиес в Вильнюсе ему позвонил человек, представившийся представителем банка SEB. Он сообщил о незаконной операции по переводу денег и отправил курьера, которому мужчина передал свою банковскую карту.
Во вторник пенсионер заметил, что неизвестные сняли с его банковского счета в банкоматах в Польше 14 тыс. евро.
Полиция начала предварительное расследование по факту незаконного владения электронным платежным средством или его данными и незаконного использования электронного платежного средства или его данных.