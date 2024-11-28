Мошенники выманили у жителей Литвы 90 000 евро: полиция предупреждает о новой волне афер

Крупнейший их улов составил более 58 тыс. евро – такую сумму мошенники выманили в Вильнюсе.

В среду, в 14.24 час., в Главный комиссариат полиции Вильнюсского района обратилась 47-летняя женщина. Она сообщила, что с 29 октября по 21 ноября в Вильнюсе, в районе Науяместис, на улице Шалтиню, с ней через интернет-приложение связался неизвестный.

Убедив ее вложить деньги в различные инвестиционные платформы, он обманным путем выманил у женщины 58 тыс. 210 евро, сообщили в Департаменте полиции.

Полиция начала предварительное расследование по факту хищения имущества в особо крупном размере. За это предусмотрено наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до восьми лет.