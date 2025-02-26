Мошенники выманили у жителей более 130 000 евро

Как сообщает Департамент полиции, преступление было совершено в понедельник днем, примерно в 12.06 час.
В деревне Галгяй Вильнюсского района 67-летняя женщина находилась дома, когда ей позвонил по телефону неизвестный мужчина.
Выдавая себя за сотрудника полиции, он обманным путем выманил крупную сумму денег.
Еще несколько случаев возможного мошенничества зафиксировано в Вильнюсе.
По данным полиции, в понедельник примерно в 18.00 час, когда мужчина (1956 г. р.) находился дома на улице Гялвону, ему позвонил неизвестный мужчина. Он представился сотрудником полиции, обманным путем получил пароли для входа в систему электронного банкинга и присвоил 19 000 евро.
Также, по данным полиции, во вторник примерно в 10.40 час., когда мужчина (2004 г. р.) находился дома на ул. Доминикону, ему позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками телекоммуникационной компании, банка и полиции, и обманным путем выманили у него 11 500 евро.
Начаты досудебное расследование по факту мошенничества.
Хищение чужого имущества путем обмана в свою пользу или в пользу других лиц наказывается штрафом, ограничением свободы, либо арестом, либо лишением свободы.