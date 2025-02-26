Мошенники выманили у жителей более 130 000 евро

Как сообщает Департамент полиции, преступление было совершено в понедельник днем, примерно в 12.06 час.

В деревне Галгяй Вильнюсского района 67-летняя женщина находилась дома, когда ей позвонил по телефону неизвестный мужчина.

Выдавая себя за сотрудника полиции, он обманным путем выманил крупную сумму денег.

Еще несколько случаев возможного мошенничества зафиксировано в Вильнюсе.

По данным полиции, в понедельник примерно в 18.00 час, когда мужчина (1956 г. р.) находился дома на улице Гялвону, ему позвонил неизвестный мужчина. Он представился сотрудником полиции, обманным путем получил пароли для входа в систему электронного банкинга и присвоил 19 000 евро.