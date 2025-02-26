2025.02.26 09:22

Мошенники выманили у жителей более 130 000 евро

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Kibernetinis sukčius
Kibernetinis sukčius
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas

В Вильнюсском районе мошенник выманил у женщины 100 тысяч евро.

Как сообщает Департамент полиции, преступление было совершено в понедельник днем, примерно в 12.06 час.

В деревне Галгяй Вильнюсского района 67-летняя женщина находилась дома, когда ей позвонил по телефону неизвестный мужчина.

Выдавая себя за сотрудника полиции, он обманным путем выманил крупную сумму денег.

Еще несколько случаев возможного мошенничества зафиксировано в Вильнюсе.

По данным полиции, в понедельник примерно в 18.00 час, когда мужчина (1956 г. р.) находился дома на улице Гялвону, ему позвонил неизвестный мужчина. Он представился сотрудником полиции, обманным путем получил пароли для входа в систему электронного банкинга и присвоил 19 000 евро.

Также, по данным полиции, во вторник примерно в 10.40 час., когда мужчина (2004 г. р.) находился дома на ул. Доминикону, ему позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками телекоммуникационной компании, банка и полиции, и обманным путем выманили у него 11 500 евро.

Начаты досудебное расследование по факту мошенничества.

Хищение чужого имущества путем обмана в свою пользу или в пользу других лиц наказывается штрафом, ограничением свободы, либо арестом, либо лишением свободы.

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