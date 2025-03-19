2025.03.19 11:31

Мошенники выманили у мужчины деньги через приложения WhatsApp и Tinder

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Programėlė "Tinder"
Programėlė "Tinder"
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas

Используя приложение для знакомств Tinder и чат-приложение WhatsApp, мошенники выманили у жителя Мариямполе 15 476 евро.

В понедельник в Главный комиссариат полиции Мариямпольского уезда обратился 42-летний пострадавший.

Он заявил, что с 21 января по 12 марта в Мариямполе неизвестный человек через приложения WhatsApp и Tinder обманным путем выманил у него 15 476 евро.

Получив заявление потерпевшего, полиция начала досудебное расследование по факту мошенничества, сообщает Департамент полиции.

Во вторник в Комиссариат полиции Зарасайского района обратился 85-летний мужчина.

Он заявил, что 5 марта в Зарасае ему на мобильный телефон позвонили неизвестные лица. Они представились сотрудниками полиции и банка и обманным путем выманили у него 17 800 евро. Начато досудебное расследование по факту мошенничества.

Также во вторник в Комиссариат полиции Вильнюсского района обратился 63-летний мужчина.

Он заявил, что в период с 6 января по 20 февраля неизвестные лица в Вильнюсском районе убедили его инвестировать в криптовалюту на онлайн-платформе и обманным путем выманили у него 24 862 евро.

Начато досудебное расследование по факту мошенничества.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии