Мошенники выманили у мужчины деньги через приложения WhatsApp и Tinder

В понедельник в Главный комиссариат полиции Мариямпольского уезда обратился 42-летний пострадавший.

Он заявил, что с 21 января по 12 марта в Мариямполе неизвестный человек через приложения WhatsApp и Tinder обманным путем выманил у него 15 476 евро.

Получив заявление потерпевшего, полиция начала досудебное расследование по факту мошенничества, сообщает Департамент полиции.

Во вторник в Комиссариат полиции Зарасайского района обратился 85-летний мужчина.

Он заявил, что 5 марта в Зарасае ему на мобильный телефон позвонили неизвестные лица. Они представились сотрудниками полиции и банка и обманным путем выманили у него 17 800 евро. Начато досудебное расследование по факту мошенничества.