Мошенники выманили у мужчины деньги через приложения WhatsApp и Tinder

В понедельник в Главный комиссариат полиции Мариямпольского уезда обратился 42-летний пострадавший.
Он заявил, что с 21 января по 12 марта в Мариямполе неизвестный человек через приложения WhatsApp и Tinder обманным путем выманил у него 15 476 евро.
Получив заявление потерпевшего, полиция начала досудебное расследование по факту мошенничества, сообщает Департамент полиции.
Во вторник в Комиссариат полиции Зарасайского района обратился 85-летний мужчина.
Он заявил, что 5 марта в Зарасае ему на мобильный телефон позвонили неизвестные лица. Они представились сотрудниками полиции и банка и обманным путем выманили у него 17 800 евро. Начато досудебное расследование по факту мошенничества.
Также во вторник в Комиссариат полиции Вильнюсского района обратился 63-летний мужчина.
Он заявил, что в период с 6 января по 20 февраля неизвестные лица в Вильнюсском районе убедили его инвестировать в криптовалюту на онлайн-платформе и обманным путем выманили у него 24 862 евро.
Начато досудебное расследование по факту мошенничества.