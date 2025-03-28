Мошенники в Висагинасе выманили у женщины 126 000 евро

Это одна из самых крупных сумм, похищенных у жителя Литвы за последнее время.
По данным полиции, в четверг в полдень в комиссариат полиции Висагинаса обратилась 73-летняя женщина.
Жительница Висагинаса рассказала, что с 25 февраля по 19 марта ей звонили неизвестные лица.
Они выдавали себя за сотрудников банка и обманным путем выманили крупную сумму денег.
Начато досудебное расследование по факту мошенничества в особо крупном размере.
Пожилая житель Мажейкяя также сообщил, что стал жертвой мошенничества.
84-летний мужчина сообщил в полицию Мажейкяя, что в понедельник, когда он находился дома, ему позвонил неизвестный русскоязычный человек.
Выманив данные электронного банкинга, он обманным путем присвоил 11 100 евро.
Полиция начала досудебное расследование по факту мошенничества.
В Вильнюсе зафиксировано еще два новых случая мошенничества.
По данным Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда, 26 марта поступило сообщение о том, что с 25 по 26 марта, когда женщина (1938 г. р.) находилась дома в Вильнюсе, ей позвонили неизвестные лица и, представившись сотрудниками Telia и банка, обманным путем выманили с ее банковского счета около 20 000 евро.
Также сообщается, что в четверг в полицию Вильнюса поступило заявление от женщины (1951 г. р.) о том, что 20 марта, когда она находилась дома в Вильнюсе, ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником полиции, обманом выманил у нее 5000 евро.
Полиция начала досудебные расследования по факту мошенничества.
В четверг в Президентском дворце между различными учреждениями страны был подписан меморандум, в котором они договорились активнее бороться с мошенничеством. Советник главы государства Андрюс Варнялис подчеркнул, что противоправные действия, когда у людей выманиваются суммы, исчисляемые миллионами евро, не только нарушают концепцию государства всеобщего благосостояния, но и представляют угрозу национальной безопасности.
Меморандум о борьбе с мошенничеством подписали Генеральная прокуратура, полиция, Центробанк Литвы, Служба регулирования связей, Национальный центр кибербезопасности, Центр компетенции по предотвращению отмывания денег и другие учреждения.
По словам советника, в 2023 году жертвами мошенничества стали около 10 тыс. жителей Литвы, потеряв около 13 млн евро. В прошлом году на удочку мошенников попалось около 13 тыс. человек, они лишились более 17 млн евро.