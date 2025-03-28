Мошенники в Висагинасе выманили у женщины 126 000 евро

84-летний мужчина сообщил в полицию Мажейкяя, что в понедельник, когда он находился дома, ему позвонил неизвестный русскоязычный человек.

Они выдавали себя за сотрудников банка и обманным путем выманили крупную сумму денег.

Жительница Висагинаса рассказала, что с 25 февраля по 19 марта ей звонили неизвестные лица.

По данным полиции, в четверг в полдень в комиссариат полиции Висагинаса обратилась 73-летняя женщина.

Это одна из самых крупных сумм, похищенных у жителя Литвы за последнее время.

Полиция начала досудебное расследование по факту мошенничества.

В Вильнюсе зафиксировано еще два новых случая мошенничества.

По данным Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда, 26 марта поступило сообщение о том, что с 25 по 26 марта, когда женщина (1938 г. р.) находилась дома в Вильнюсе, ей позвонили неизвестные лица и, представившись сотрудниками Telia и банка, обманным путем выманили с ее банковского счета около 20 000 евро.

Также сообщается, что в четверг в полицию Вильнюса поступило заявление от женщины (1951 г. р.) о том, что 20 марта, когда она находилась дома в Вильнюсе, ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником полиции, обманом выманил у нее 5000 евро.