Мошенники убедили вильнюсца взять кредит и выманили у него 47 000 евро

Во вторник, в 12.33 час. в Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда обратился 30-летний мужчина.

Он заявил, что в период с 12 июля по 10 декабря с виду знакомые люди убедили его взять кредит и таким образом выманили у него 47 тыс. евро, сообщили в Департаменте полиции.

По факту приобретения чужого имущества в особо крупном размере начато предварительное расследование, за которое предусмотрено наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до восьми лет.

Также во вторник, в 8.53 час., в Клайпедский городской комиссариат полиции обратилась 41-летняя женщина. Она заявила, что в прошлую пятницу, 6 декабря, около 12.00 час. в Клайпеде ей позвонил неизвестный мужчина.