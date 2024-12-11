2024.12.11 09:11

Мошенники убедили вильнюсца взять кредит и выманили у него 47 000 евро

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Internetiniai sukčiai
Internetiniai sukčiai
ФОТО: smolaw | Shutterstock

Мошенники убедили жителя столицы взять кредит и выманили у мужчины 47 тыс. евро. Молодой человек пять месяцев провел в ловушке у мошенников.

Во вторник, в 12.33 час. в Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда обратился 30-летний мужчина.

Он заявил, что в период с 12 июля по 10 декабря с виду знакомые люди убедили его взять кредит и таким образом выманили у него 47 тыс. евро, сообщили в Департаменте полиции.

По факту приобретения чужого имущества в особо крупном размере начато предварительное расследование, за которое предусмотрено наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до восьми лет.

Также во вторник, в 8.53 час., в Клайпедский городской комиссариат полиции обратилась 41-летняя женщина. Она заявила, что в прошлую пятницу, 6 декабря, около 12.00 час. в Клайпеде ей позвонил неизвестный мужчина.

Представившись сотрудником Google, он обманным путем выманил у нее 14 тыс. евро.

В тот же день около 15.20 час., в Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда обратилась 62-летняя женщина.

Она заявила, что в понедельник вечером, около 18.30 час., в Вильнюсе мужчина, позвонивший по телефону и представившийся сотрудником полиции, обманным путем выманил у нее 15 тыс. евро.

Полиция начала предварительное расследование по факту мошенничества.

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