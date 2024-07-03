Мошенники с помощью Facebook Messenger и Viber продолжают выманивать деньги у жителей Литвы

Вскоре с ней по видеосвязи связался неизвестный мужчина и указал ей взять кредиты в банках, снять деньги в банкоматах и ​​передать их приехавшему курьеру.

В нем говорится, что на прошлой неделе, 25 июня, в 16.51 час. потерпевшая через приложение Viber получила уведомление о том, что стала жертвой мошенничества.

Также во вторник в 12.12 час. в Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда поступило сообщение от 68-летней женщины.

Связавшись с неизвестным, она перевела ему 12 046 евро, сообщили в Департаменте полиции.

Во вторник в 12.53 час. в Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда поступило заявление 77-летней женщины. Она заявила, что в понедельник вечером, примерно в 23.00 час., через приложение Facebook Messenger получила сообщение о выигрыше денег.

Сделавшей это женщине причинен ущерб на сумму 14 800 евро.

Во вторник в 16.39 час. в Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда обратился 66-летний мужчина.

Он заявил, что в тот же день примерно в 12 час. ему позвонил неизвестный мужчина. Представившись банковским служащим, он путем обмана выпалил 20 000 евро.

Как сообщили в Главном комиссариате полиции Вильнюсского уезда, во вторник поступило сообщение от женщины (1970 года рождения), что в понедельник, примерно в 17.00 час., в Укмергском районе позвонили неизвестные и путем обмана украли с ее банковского счета 14 900 евро.