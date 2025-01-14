2025.01.14 09:54

Мошенники разными способами выманили у жителей Литвы более 200 000 евро

 
Ингрида Стенюлене
ru.DELFI.lt
ELTA
500 eurų kupiūros
500 eurų kupiūros
ФОТО: Shutterstock

За последние сутки полиция зарегистрировала множество крупных мошенничеств – молодой человек сообщил в полицию, что в результате мошенничества он потерял 136 тыс. евро. Еще несколько человек в Шяуляйском и Аникщяйском районах также отдали мошенникам значительные суммы денег.

Как сообщили в Департаменте полиции, в понедельник вечером, в 19.12 час., в Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда обратился 23-летний мужчина.

Он сообщил, что в тот же день, примерно в 11.30 час., в Вильнюсе он встретился со знакомым мужчиной, который обманным путем выманил у него крупную сумму денег.

Полиция начала досудебное расследование по факту мошенничества.

В понедельник в Литве зафиксированы и другие случаи мошенничества

В 17.10 час. в комиссариат полиции Шяуляй обратилась 62-летняя женщина. Она заявила, что на прошлой неделе, 9 января, неизвестные лица позвонили ей по телефону, когда она находилась дома.

Выдавая себя за сотрудников Tele2, банка и полиции, они обманным путем выманили у 37 тыс. евро.

Кроме того, примерно в 16.20 час. в Комиссариат полиции Аникщяйского района обратилась 80-летняя женщина.

Она сообщила, что в сентябре прошлого года познакомилась на Facebook с мужчиной. Он обманным путем выманил у нее 14,5 тыс. евро.

В Вильнюсе и Вильнюсском районе зафиксировано несколько случаев мошенничества

По данным Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда (ГКПВУ), примерно в 9.58 час. в Вильнюсе неизвестный мужчина, позвонив по телефону и выдав себя за сотрудника полиции, выманил с банковского счета женщины (1977 г. р.) 1 779 евро.

Также сообщается, что примерно в 10.56 час. в Вильнюсе неизвестный, позвонив по телефону и выдав себя за сотрудника полиции, обманом выманил у женщины (1933 г. р.) 3 100 евро.

Как сообщили в Главном комиссариате полиции Вильнюсского уезда, с 12 до 18 час. в Вильнюсском районе неизвестные лица, звонившие по телефону и представившиеся сотрудниками Tele2, банка и полиции, обманным путем обманным путем выманили со счета мужчины (1962 г. р.) 9 728 евро.

В понедельник примерно 18.30 час. в Вильнюсе с банковского счета мужчины (1987 г. р.) после того, как он перешел по активной ссылке и ввел свои данные, мошенническим путем было снято 1 145 евро.

Полиция начала досудебные расследования по фактам мошенничества.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии