Мошенники разными способами выманили у жителей Литвы более 200 000 евро

Как сообщили в Департаменте полиции, в понедельник вечером, в 19.12 час., в Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда обратился 23-летний мужчина.
Он сообщил, что в тот же день, примерно в 11.30 час., в Вильнюсе он встретился со знакомым мужчиной, который обманным путем выманил у него крупную сумму денег.
Полиция начала досудебное расследование по факту мошенничества.
В понедельник в Литве зафиксированы и другие случаи мошенничества
В 17.10 час. в комиссариат полиции Шяуляй обратилась 62-летняя женщина. Она заявила, что на прошлой неделе, 9 января, неизвестные лица позвонили ей по телефону, когда она находилась дома.
Выдавая себя за сотрудников Tele2, банка и полиции, они обманным путем выманили у 37 тыс. евро.
Кроме того, примерно в 16.20 час. в Комиссариат полиции Аникщяйского района обратилась 80-летняя женщина.
Она сообщила, что в сентябре прошлого года познакомилась на Facebook с мужчиной. Он обманным путем выманил у нее 14,5 тыс. евро.
В Вильнюсе и Вильнюсском районе зафиксировано несколько случаев мошенничества
По данным Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда (ГКПВУ), примерно в 9.58 час. в Вильнюсе неизвестный мужчина, позвонив по телефону и выдав себя за сотрудника полиции, выманил с банковского счета женщины (1977 г. р.) 1 779 евро.
Также сообщается, что примерно в 10.56 час. в Вильнюсе неизвестный, позвонив по телефону и выдав себя за сотрудника полиции, обманом выманил у женщины (1933 г. р.) 3 100 евро.
Как сообщили в Главном комиссариате полиции Вильнюсского уезда, с 12 до 18 час. в Вильнюсском районе неизвестные лица, звонившие по телефону и представившиеся сотрудниками Tele2, банка и полиции, обманным путем обманным путем выманили со счета мужчины (1962 г. р.) 9 728 евро.
В понедельник примерно 18.30 час. в Вильнюсе с банковского счета мужчины (1987 г. р.) после того, как он перешел по активной ссылке и ввел свои данные, мошенническим путем было снято 1 145 евро.
Полиция начала досудебные расследования по фактам мошенничества.