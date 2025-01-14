Мошенники разными способами выманили у жителей Литвы более 200 000 евро

Как сообщили в Департаменте полиции, в понедельник вечером, в 19.12 час., в Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда обратился 23-летний мужчина.

Он сообщил, что в тот же день, примерно в 11.30 час., в Вильнюсе он встретился со знакомым мужчиной, который обманным путем выманил у него крупную сумму денег.

Полиция начала досудебное расследование по факту мошенничества.

В понедельник в Литве зафиксированы и другие случаи мошенничества

В 17.10 час. в комиссариат полиции Шяуляй обратилась 62-летняя женщина. Она заявила, что на прошлой неделе, 9 января, неизвестные лица позвонили ей по телефону, когда она находилась дома.