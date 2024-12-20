Мошенники пытались выманить у Vilniaus miesto būstas 250 000 евро

Компания сообщила, что мошенники, выдававшие себя за представителей правоохраны, в четверг позвонили одной из работниц и выманили через нее деньги со счета компании. Руководство компании немедленно связалось с полицией. Полиция начала расследование.

„Мы заметили незапланированные денежные переводы и стали выяснять ситуацию внутри компании, затем сразу же обратились в правоохранительные органы и в банки, обслуживающие компанию, попросили остановить перевод“, – сказала директор Vilniaus miesto būstаs Росита Жибелене.