Мошенники пытались выманить у Vilniaus miesto būstas 250 000 евро

Компания сообщила, что мошенники, выдававшие себя за представителей правоохраны, в четверг позвонили одной из работниц и выманили через нее деньги со счета компании. Руководство компании немедленно связалось с полицией. Полиция начала расследование.
„Мы заметили незапланированные денежные переводы и стали выяснять ситуацию внутри компании, затем сразу же обратились в правоохранительные органы и в банки, обслуживающие компанию, попросили остановить перевод“, – сказала директор Vilniaus miesto būstаs Росита Жибелене.
Сейчас компания работает в обычном режиме, происшествие на ее деятельности никак не скажется. Планируется, что жителям в скором времени переведут деньги на компенсацию аренды жилья.
„Пока у нас нет точных данных, какая сумма попала на счета мошенников – часть переводов удалось остановить и вернуть деньги. Несмотря на возможные финансовые убытки, это происшествие не помешает работе компании, мы работаем в обычном ритме“, – сказала Жибелене.
Компания Vilniaus miesto būstas сказала, что проводит проверку в связи с данной ситуацией. Работница, которая перевела деньги мошенникам, временно отстранена от работы.