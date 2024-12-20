2024.12.20 16:03

Мошенники пытались выманить у Vilniaus miesto būstas 250 000 евро

 
ELTA
Аустея Паулаускайте
ru.DELFI.lt
Internetiniai sukčiai
Internetiniai sukčiai
ФОТО: megaflopp | Shutterstock

В четверг, 19 декабря, у муниципальной компании Vilniaus miesto būstas мошенники пытались выманить почти 250 000 евро. Начато расследование.

Компания сообщила, что мошенники, выдававшие себя за представителей правоохраны, в четверг позвонили одной из работниц и выманили через нее деньги со счета компании. Руководство компании немедленно связалось с полицией. Полиция начала расследование.

„Мы заметили незапланированные денежные переводы и стали выяснять ситуацию внутри компании, затем сразу же обратились в правоохранительные органы и в банки, обслуживающие компанию, попросили остановить перевод“, – сказала директор Vilniaus miesto būstаs Росита Жибелене.

Сейчас компания работает в обычном режиме, происшествие на ее деятельности никак не скажется. Планируется, что жителям в скором времени переведут деньги на компенсацию аренды жилья.

„Пока у нас нет точных данных, какая сумма попала на счета мошенников – часть переводов удалось остановить и вернуть деньги. Несмотря на возможные финансовые убытки, это происшествие не помешает работе компании, мы работаем в обычном ритме“, – сказала Жибелене.

Компания Vilniaus miesto būstas сказала, что проводит проверку в связи с данной ситуацией. Работница, которая перевела деньги мошенникам, временно отстранена от работы.

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