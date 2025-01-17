Мошенники под видом работников Tele2 выманили у мужчины 68 000 евро

Как сообщили в Департаменте полиции, в четверг вечером, примерно в 18.11 час., в Главный комиссариат полиции Клайпедского уезда обратился 65-летний мужчина.Он заявил, что в тот же день, примерно в 15.00 час., когда он находился дома в Клайпеде, ему позвонили неизвестные лица.

Представившись операторами Tele2 и сотрудниками полиции, они обманным путем получили от мужчины пароли для входа в систему электронного банкинга и похитили деньги с его счета.

Начато досудебное расследование по факту мошенничества.

Жертвами мошенников стали и другие жители.