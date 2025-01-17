2025.01.17 12:41

Мошенники под видом работников Tele2 выманили у мужчины 68 000 евро

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Telefoninis sukčius
Telefoninis sukčius
ФОТО: Shutterstock

Мошенники, выдававшие себя за операторов телекоммуникационной компании Tele2 и сотрудников полиции, выманили у жителя Клайпедского уезда 68 тыс. евро.

Как сообщили в Департаменте полиции, в четверг вечером, примерно в 18.11 час., в Главный комиссариат полиции Клайпедского уезда обратился 65-летний мужчина.Он заявил, что в тот же день, примерно в 15.00 час., когда он находился дома в Клайпеде, ему позвонили неизвестные лица.

Представившись операторами Tele2 и сотрудниками полиции, они обманным путем получили от мужчины пароли для входа в систему электронного банкинга и похитили деньги с его счета.

Начато досудебное расследование по факту мошенничества.

Жертвами мошенников стали и другие жители.

В четверг в Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда поступило сообщение о том, что в среду около 9-10 утра в Вильнюсе неизвестные лица позвонили 79-летней женщине и обманным путем завладели данными ее банковской платежной карты и данными электронного банкинга.

С банковского счета было похищено 9 тыс. евро.

Полиция начала досудебное расследование по факту мошенничества.

В четверг в полицию также обратился 56-летний мужчина.

Он сообщил, что перешел по активной ссылке, полученной накануне, и ввел свои данные электронного банкинга. Затем он заметил, что с его банковского счета мошенническим путем было снято 2 533 евро.

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