Мошенники под видом работников Tele2 выманили у мужчины 68 000 евро

Как сообщили в Департаменте полиции, в четверг вечером, примерно в 18.11 час., в Главный комиссариат полиции Клайпедского уезда обратился 65-летний мужчина.Он заявил, что в тот же день, примерно в 15.00 час., когда он находился дома в Клайпеде, ему позвонили неизвестные лица.
Представившись операторами Tele2 и сотрудниками полиции, они обманным путем получили от мужчины пароли для входа в систему электронного банкинга и похитили деньги с его счета.
Начато досудебное расследование по факту мошенничества.
Жертвами мошенников стали и другие жители.
В четверг в Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда поступило сообщение о том, что в среду около 9-10 утра в Вильнюсе неизвестные лица позвонили 79-летней женщине и обманным путем завладели данными ее банковской платежной карты и данными электронного банкинга.
С банковского счета было похищено 9 тыс. евро.
Полиция начала досудебное расследование по факту мошенничества.
В четверг в полицию также обратился 56-летний мужчина.
Он сообщил, что перешел по активной ссылке, полученной накануне, и ввел свои данные электронного банкинга. Затем он заметил, что с его банковского счета мошенническим путем было снято 2 533 евро.