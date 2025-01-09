Мошенники под видом работников Tele2 и банков обманули жителей Вильнюса

В среду, в 11.23 час. в Вильнюсский районный комиссариат полиции обратился 46-летний мужчина, который заявил, что во вторник, когда он находился дома, ему на телефон позвонили неизвестные.

Они, представившись работниками Tele2, банка и полиции, выманили у мужчины 14 тыс. 990 евро, сообщили в Департаменте полиции.

По факту мошенничества полиция начала предварительное расследование.

Также в среду, примерно в 15.12 час., в полицию обратился 77-летний житель Вильнюса.

По словам мужчины, в период с 28 по 31 декабря прошлого года он прошел по рекламной ссылке в социальной сети Facebook.