2025.01.09 09:52

Мошенники под видом работников Tele2 и банков обманули жителей Вильнюса

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Internetiniai sukčiai
Internetiniai sukčiai
ФОТО: smolaw | Shutterstock

От действий мошенников пострадали жители Вильнюса и Вильнюсского района – они отдали самозванцам более 32 тыс. евро.

В среду, в 11.23 час. в Вильнюсский районный комиссариат полиции обратился 46-летний мужчина, который заявил, что во вторник, когда он находился дома, ему на телефон позвонили неизвестные.

Они, представившись работниками Tele2, банка и полиции, выманили у мужчины 14 тыс. 990 евро, сообщили в Департаменте полиции.

По факту мошенничества полиция начала предварительное расследование.

Также в среду, примерно в 15.12 час., в полицию обратился 77-летний житель Вильнюса.

По словам мужчины, в период с 28 по 31 декабря прошлого года он прошел по рекламной ссылке в социальной сети Facebook.

Затем его направили в онлайн-банкинг, после чего с его банковского счета обманным путем было похищено около 17 тыс. 134 евро.

Полиция собрала материалы по факту мошенничества.

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