Мошенники под видом полицейских и врачей выманивают деньги у пожилых людей в Вильнюсе

По данным Департамента полиции, в среду в Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда обратился 85-летний мужчина, проживающий в Вильнюсе. Он заявил, что на прошлой неделе, 17 апреля, когда он находился дома, ему позвонили неизвестные лица. Они выдали себя за сотрудников банка и полиции и обманным путем получили коды входа в систему электронного банкинга и банковскую карту. Ее пенсионер передал пришедшему человеку. С банковского счета жителя Вильнюса мошенники похитили 29,9 тыс. евро.
Жертвой мошенников стала и пожилая жительница Тракайского района. В среду в Тракайском районе 87-летняя пенсионерка находилась дома, когда ей позвонила неизвестная женщина. Звонившая, представившаяся женой сына, сообщила, что сбила на своей машине человека на пешеходном переходе и ей нужны деньги. Женщина отдала приехавшему неизвестному мужчине 11 тыс. евро.
По данным Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда, в среду, когда 93-летний пенсионер (1932 г. р.) находился дома в Вильнюсе, ему позвонил неизвестный мужчина. Он представился прокурором и обманным путем выманил у него 3 150 евро, которые передал пришедшему неизвестному мужчине.
В Вильнюсе жертвами мошенников стали и другие пожилые люди.
Как сообщает полиция, в среду жительница Вильнюса (1952 г. р.) находилась дома, когда ей позвонила неизвестная женщина. Она представилась следователем полиции и обманным путем выманила у нее банковскую платежную карту и ПИН-код, а также 1,4 тыс. евро, которые отдала пришедшему неизвестному мужчине. Позже с ее банковской платежной карты было похищено 2 тыс. евро. Убыток составил 3,4 тыс. евро.
По данным полиции, во вторник в Вильнюсе женщина (1950 г. р.) находилась дома, когда ей позвонили неизвестные мужчины. Они представились следователями полиции и врачами, и обманом выманили у нее 5 тыс. евро, которые она отдала пришедшему неизвестному мужчине.
По всем этим случаям начаты досудебные расследования по факту мошенничества.
По данным Главного комиссариата полиции Паневежского уезда, на прошлой неделе, 20 апреля, в Биржае мужчина (1954 г. р.) сообщил о том, что с его банковского счета мошенническим путем были списаны деньги. Материальный ущерб – 2,6 тыс. евро.
По факту незаконного использования электронного платежного средства или его данных начато досудебное расследование.
Жертвой мошенников стал и проживающий в Паневежисе мужчина (1978 г. р.). По данным полиции, в понедельник он сообщил, что продает шины, а покупатель прислал ссылку, при переходе по которой были списаны деньги. Ущерб составил 3 895 евро.
Главный комиссариат полиции Шяуляйского уезда сообщил, что жительница Шяуляй (1964 г. р.) якобы сфальсифицировала описание диагностического обследования в поликлинике и описание амбулаторного приема в больнице, изменив в них даты. По данным полиции, 19 декабря прошлого года подозреваемая представила в страховую компанию якобы поддельные документы, пытаясь обманным путем получить страховое возмещение в размере 1,5 тыс. евро.
По последним двум случаям также начаты досудебные расследования по факту мошенничества.
В этом году мошенники выманили у жителей Литвы почти 7 млн евро.