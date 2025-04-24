Мошенники под видом полицейских и врачей выманивают деньги у пожилых людей в Вильнюсе

Жертвой мошенников стала и пожилая жительница Тракайского района. В среду в Тракайском районе 87-летняя пенсионерка находилась дома, когда ей позвонила неизвестная женщина. Звонившая, представившаяся женой сына, сообщила, что сбила на своей машине человека на пешеходном переходе и ей нужны деньги. Женщина отдала приехавшему неизвестному мужчине 11 тыс. евро.

По данным Департамента полиции , в среду в Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда обратился 85-летний мужчина, проживающий в Вильнюсе . Он заявил, что на прошлой неделе, 17 апреля, когда он находился дома, ему позвонили неизвестные лица. Они выдали себя за сотрудников банка и полиции и обманным путем получили коды входа в систему электронного банкинга и банковскую карту. Ее пенсионер передал пришедшему человеку. С банковского счета жителя Вильнюса мошенники похитили 29,9 тыс. евро.

Как сообщает полиция, в среду жительница Вильнюса (1952 г. р.) находилась дома, когда ей позвонила неизвестная женщина. Она представилась следователем полиции и обманным путем выманила у нее банковскую платежную карту и ПИН-код, а также 1,4 тыс. евро, которые отдала пришедшему неизвестному мужчине. Позже с ее банковской платежной карты было похищено 2 тыс. евро. Убыток составил 3,4 тыс. евро.

В Вильнюсе жертвами мошенников стали и другие пожилые люди.

По данным Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда, в среду, когда 93-летний пенсионер (1932 г. р.) находился дома в Вильнюсе, ему позвонил неизвестный мужчина. Он представился прокурором и обманным путем выманил у него 3 150 евро, которые передал пришедшему неизвестному мужчине.

По данным полиции, во вторник в Вильнюсе женщина (1950 г. р.) находилась дома, когда ей позвонили неизвестные мужчины. Они представились следователями полиции и врачами, и обманом выманили у нее 5 тыс. евро, которые она отдала пришедшему неизвестному мужчине.

По всем этим случаям начаты досудебные расследования по факту мошенничества.

По данным Главного комиссариата полиции Паневежского уезда, на прошлой неделе, 20 апреля, в Биржае мужчина (1954 г. р.) сообщил о том, что с его банковского счета мошенническим путем были списаны деньги. Материальный ущерб – 2,6 тыс. евро.

По факту незаконного использования электронного платежного средства или его данных начато досудебное расследование.