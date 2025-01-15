Мошенники обманули двух женщин и мужчину, присвоив более 55 000 евро

Как сообщает полиция, во вторник в 13.15 час. в Главный комиссариат полиции Паневежского уезда обратилась 75-летняя женщина.
Она заявила, что в выходные, 11-12 января, когда она находилась дома в Паневежисе, с ней через приложение для обмена сообщениями Messenger связалась неизвестная женщина. Она обманным путем выманила у нее 17 356 евро. Полиция начала досудебное расследование по факту мошенничества.
Также во вторник в 16.05 час в Главный комиссариат полиции Каунасского уезда обратилась 83-летняя женщина. Она заявила, что в тот же день в 12.32 час., когда она находилась дома в Каунасе, ей позвонил человек, представившийся сотрудником полиции. Он сказал, что ее дочь попала в аварию и нужны деньги. Примерно в 13.00 час. к женщине домой пришел неизвестный молодой человек, которому женщина передала 10 500 евро. Полиция начала досудебное расследование по факту мошенничества.
Жертвой мошенников стал и житель Вильнюса. Как сообщает полиция, во вторник с 12.36 час. до 15.09 час., в Вильнюсе, неизвестные лица обманным путем выманили 27 467 евро с банковского счета 33-летнего мужчины. Начато досудебное расследование по факту мошенничества, незаконного использования платежных средств или их данных.