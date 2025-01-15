Мошенники обманули двух женщин и мужчину, присвоив более 55 000 евро

Она заявила, что в выходные, 11-12 января, когда она находилась дома в Паневежисе, с ней через приложение для обмена сообщениями Messenger связалась неизвестная женщина. Она обманным путем выманила у нее 17 356 евро. Полиция начала досудебное расследование по факту мошенничества.

Также во вторник в 16.05 час в Главный комиссариат полиции Каунасского уезда обратилась 83-летняя женщина. Она заявила, что в тот же день в 12.32 час., когда она находилась дома в Каунасе, ей позвонил человек, представившийся сотрудником полиции. Он сказал, что ее дочь попала в аварию и нужны деньги. Примерно в 13.00 час. к женщине домой пришел неизвестный молодой человек, которому женщина передала 10 500 евро. Полиция начала досудебное расследование по факту мошенничества.