Мошенники не унимаются: представились работниками Google, банка SEB и выманили 73 000 евро

В четверг, в 10.36 час., в 5-й комиссариат полиции города Вильнюса обратилась 64-летняя женщина, которая заявила, что во вторник, когда она находилась дома, ей позвонили неизвестные.

Также в четверг, в 16.09 час., в Главный комиссариат полиции Паневежского уезда обратилась 83-летняя женщина. Она рассказала, что в тот же день, примерно в15.00 час., в Паневежисе, когда она находилась дома, ей позвонили неизвестные, которые сообщили, что её дочь травмировала человека в дорожно-транспортном происшествии. Во избежание ответственности они потребовали заплатить деньги. Около 15.45 час. домой к пострадавшей пришел неизвестный мужчина, которому женщина передала 33 тыс. евро.