Мошенники не унимаются: представились работниками Google, банка SEB и выманили 73 000 евро

В четверг, в 10.36 час., в 5-й комиссариат полиции города Вильнюса обратилась 64-летняя женщина, которая заявила, что во вторник, когда она находилась дома, ей позвонили неизвестные.
Представившись сотрудниками Google и банка SEB, они выманили у нее 15 тыс. 600 евро, сообщил Департамент полиции.
Также в четверг, в 16.09 час., в Главный комиссариат полиции Паневежского уезда обратилась 83-летняя женщина. Она рассказала, что в тот же день, примерно в15.00 час., в Паневежисе, когда она находилась дома, ей позвонили неизвестные, которые сообщили, что её дочь травмировала человека в дорожно-транспортном происшествии. Во избежание ответственности они потребовали заплатить деньги. Около 15.45 час. домой к пострадавшей пришел неизвестный мужчина, которому женщина передала 33 тыс. евро.
В четверг вечером, 19.27 час., в Главный комиссариат полиции Клайпедского уезда обратился 67-летний мужчина.
Он заявил, что 25-26 сентября ему позвонила неизвестная женщина, представившаяся сотрудницей Google, и обманным путем выманила у него 14 тыс. 900 евро.
В 16.32 час. в 3-й комиссариат полиции города Вильнюса обратилась 75-летняя женщина. Она заявила, что в тот же день, примерно в 12 час., в Вильнюсе, когда она была дома, ей позвонили неизвестные.
Представившись сотрудниками Google и банка SEB, они обманным путем выманили у нее 10 тыс. 100 евро.
По всем перечисленным фактам начаты предварительные расследования.