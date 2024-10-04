2024.10.04 09:26

Мошенники не унимаются: представились работниками Google, банка SEB и выманили 73 000 евро

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Ассоциативное фото
Ассоциативное фото
ФОТО: Shutterstock

У жителей Вильнюса, Клайпеды и Паневежиса мошенники выманили в общей сложности 73,6 тыс. евро – люди чаще всего доверяли звонившим, которые представлялись сотрудниками американской технологической компании Google и представителями банка SEB.

В четверг, в 10.36 час., в 5-й комиссариат полиции города Вильнюса обратилась 64-летняя женщина, которая заявила, что во вторник, когда она находилась дома, ей позвонили неизвестные.

Представившись сотрудниками Google и банка SEB, они выманили у нее 15 тыс. 600 евро, сообщил Департамент полиции.

Также в четверг, в 16.09 час., в Главный комиссариат полиции Паневежского уезда обратилась 83-летняя женщина. Она рассказала, что в тот же день, примерно в15.00 час., в Паневежисе, когда она находилась дома, ей позвонили неизвестные, которые сообщили, что её дочь травмировала человека в дорожно-транспортном происшествии. Во избежание ответственности они потребовали заплатить деньги. Около 15.45 час. домой к пострадавшей пришел неизвестный мужчина, которому женщина передала 33 тыс. евро.

В четверг вечером, 19.27 час., в Главный комиссариат полиции Клайпедского уезда обратился 67-летний мужчина.

Он заявил, что 25-26 сентября ему позвонила неизвестная женщина, представившаяся сотрудницей Google, и обманным путем выманила у него 14 тыс. 900 евро.

В 16.32 час. в 3-й комиссариат полиции города Вильнюса обратилась 75-летняя женщина. Она заявила, что в тот же день, примерно в 12 час., в Вильнюсе, когда она была дома, ей позвонили неизвестные.

Представившись сотрудниками Google и банка SEB, они обманным путем выманили у нее 10 тыс. 100 евро.

По всем перечисленным фактам начаты предварительные расследования.

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