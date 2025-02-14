2025.02.14 10:38

Мошенники не дремлют: в Литве за два дня украли 20 000 евро

 
ru.DELFI.lt
ELTA
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Sukčiai internete
ФОТО: Unsplash

В Акмянском и Вильнюсском районах мошенники выманили у людей 20 тысяч евро, сообщает полиция.

По данным Департамента полиции, в четверг примерно в 9.25 час. в Акмянский комиссариат полиции обратился мужчина (1959 г. р.), который сообщил, что в Акмянском районе в период с 13.00 час. 11 февраля по 14.30 час. 12 февраля ему звонили неизвестные лица, которые, представившись сотрудниками телекоммуникационной компании, полиции и банка, обманным путем выманили у него 10 тыс. евро, которые он передал приехавшей незнакомой женщине.

Начато досудебное расследование по факту мошенничества.

Также сообщается, что в четверг в 16.40 час. в Отдел предоставления информации Департамента полиции обратилась женщина (1955 г. р.), которая сообщила, что в Вильнюсском районе 12 февраля примерно в 18.00 час. с ее банковского счета мошенническим путем было похищено 10 тыс. евро.

По факту незаконного использования электронного платежного средства или его данных начато досудебное расследование.

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