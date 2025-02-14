Мошенники не дремлют: в Литве за два дня украли 20 000 евро

По данным Департамента полиции, в четверг примерно в 9.25 час. в Акмянский комиссариат полиции обратился мужчина (1959 г. р.), который сообщил, что в Акмянском районе в период с 13.00 час. 11 февраля по 14.30 час. 12 февраля ему звонили неизвестные лица, которые, представившись сотрудниками телекоммуникационной компании, полиции и банка, обманным путем выманили у него 10 тыс. евро, которые он передал приехавшей незнакомой женщине.