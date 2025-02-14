Мошенники не дремлют: в Литве за два дня украли 20 000 евро

По данным Департамента полиции, в четверг примерно в 9.25 час. в Акмянский комиссариат полиции обратился мужчина (1959 г. р.), который сообщил, что в Акмянском районе в период с 13.00 час. 11 февраля по 14.30 час. 12 февраля ему звонили неизвестные лица, которые, представившись сотрудниками телекоммуникационной компании, полиции и банка, обманным путем выманили у него 10 тыс. евро, которые он передал приехавшей незнакомой женщине.
Начато досудебное расследование по факту мошенничества.
Также сообщается, что в четверг в 16.40 час. в Отдел предоставления информации Департамента полиции обратилась женщина (1955 г. р.), которая сообщила, что в Вильнюсском районе 12 февраля примерно в 18.00 час. с ее банковского счета мошенническим путем было похищено 10 тыс. евро.
По факту незаконного использования электронного платежного средства или его данных начато досудебное расследование.