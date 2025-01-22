Мошенники нацелились на портал e-pacientas.lt

Еще несколько жителей стали жертвами сообщений мошенников о якобы выигранных призах и успешных инвестициях

Еще в декабре прошлого года полиция предупреждала о распространении нового вида мошенничества: мошенники создали сайт, похожий на esveikata.lt , и занимались хищением денег. От подобного вида мошенничества уже пострадали жители Вильнюса, Клайпеды, Мариямполе, Йонишкиса, Кельме и Мажейкяя.

После этих действий с банковского счета женщины исчезли 2800 евро.

Во вторник в полицию поступило заявление от 48-летней жительницы Йонишкского района. Она сообщила, что при подключении к порталу e-pacientas.lt она ввела на открывшейся странице сайта свои данные для входа в систему электронных банковских услуг и подтвердила их с помощью PIN-кодов.

Во вторник примерно в 9 час. 54-летняя женщина получила сообщение о выигрыше приза. После перехода по ссылке и ввода данных для входа с ее банковского счета были списаны деньги. Убыток составил 400 евро.

Также во вторник в Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда поступило сообщение о том, что 13 января примерно в 14.30 час. неизвестные лица, предлагая инвестировать, мошенническим путем выманили 1149 евро с банковского счета 89-летней женщины.

Примерно в 13.42 час. в Вильнюсе 49-летняя женщина перешла по активной ссылке, полученной по электронной почте, она ввела данные электронного банкинга и с ее счета мошенники списали 1 011 евро.