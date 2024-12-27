Мошенники используют неожиданные методы для обмана: бумажные письма

Новая тактика мошенников по отправке электронных писем с зараженными QR-кодами пока доступна только пользователям смартфонов Android в Швейцарии. Однако об этом типе кибермошенничества должен знать каждый, поскольку вскоре он может распространиться и на других владельцев устройств. „Если такие кибератаки окажутся достаточно эффективными, их, скорее всего, будут копировать мошенники в других странах. Поэтому важно игнорировать подобные письма и загружать приложения только с официальных платформ. Неважно, где представлен QR-код, адрес электронной почты в письме, рекламном буклете, на бумаге или на пироге людям необходимо сохранять бдительность и с осторожностью относиться к любым упоминаниям. Не следует слепо доверять новому адресу или номеру телефона, который сразу же просит вас что-то скачать или поделиться данными“, — делится А. Лукошюс.