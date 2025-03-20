2025.03.20 10:20

Мошенник через WhatsApp выманил у пенсионера более 13 000 евро

 
ru.DELFI.lt
ELTA
„Messenger“, „Whatsapp“
„Messenger“, „Whatsapp“
ФОТО: Shutterstock

Используя чат-приложение WhatsApp, мошенник выманил у пожилого мужчины 13,4 тыс. евро.

Как сообщили в Департаменте полиции, в среду в комиссариат полиции Мажейкского района обратился 81-летний мужчина.

Он заявил, что в тот же день, примерно в 12 час., когда он находился дома на улице Нафтининку в Мажейкяе, с ним связались по WhatsApp.

Мошенник обманным путем завладел паролями входа в систему электронного банкинга пожилого мужчины и присвоил его деньги.

Начато досудебное расследование по факту мошенничества, неправомерного доступа к информационной системе, также неправомерного использования электронного платежного средства или его данных и других преступлений.

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