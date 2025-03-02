Мошенничество в Литве бьет рекорды: расследуется лишь четверть случаев

Литовской полиции становится все сложнее расследовать случаи мошенничества. По словам генерального комиссара литовской полиции Арунаса Паулаускаса, в настоящее время должностные лица расследуют лишь около четверти подобных преступлений.
„На это есть объективные причины — лица, совершающие мошенничества, становятся для нас недосягаемыми. Нам и другим учреждениям предстоит проделать огромный объем работы, чтобы обуздать эти явления. Ежедневно распространяем предупреждения о том, что полиция не запрашивает коды входа в банковские счета, но люди каждый день попадаются на уловки мошенников“, — заявил А. Паулаускас на мероприятии в четверг, посвященном обсуждению деятельности полиции.
Начальник полиции страны заявил, что случаи мошенничества вызывают беспокойство.
„Мы наблюдаем экспоненциальный рост случаев мошенничества“, — говорит А. Паулаускас.
В прошлом году в Литве их было зарегистрировано более 4,7 тыс. Из всех случаев мошенничества было расследовано только 2252.
В 2023 году в Литве было зарегистрировано более 4 тыс. случаев мошенничества, расследовано 954 случая.
Представитель Департамента полиции Рамунас Матонис утверждает, что деньги, полученные обманным путем от жителей Литвы, переправляются в другие страны, в основном в Азию и Африку. У Литвы нет с ними соглашений о правовом сотрудничестве.
„Расследование осложняется, когда нет соглашений“, — сказал Р. Матонис изданию Elta.
Внимание к кражам в торговых центрах
Говоря о кражах, начальник полиции А. Паулаускас сообщил, что многие кражи совершаются в торговых центрах, а торговцы не вкладывают достаточно средств в безопасность.
„Торговцы подсчитывают, что им дешевле. Они подают заявление в полицию о краже товара, списывают его, не вкладывая средств в безопасность. Инвестиции в безопасность обходятся дорого и являются убыточными для бизнеса. Такая модель поощряет воров-предпринимателей, которые ходят в торговые центры, как на работу“, — заявил начальник полиции.
В прошлом году было зарегистрировано 12,4 тыс. краж, только половина из них была расследована. В 2023 году было зарегистрировано 10,7 тыс. случаев краж, из которых сотрудникам правоохранительных органов удалось расследовать лишь 4,8 тыс.