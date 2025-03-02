Мошенничество в Литве бьет рекорды: расследуется лишь четверть случаев

„На это есть объективные причины — лица, совершающие мошенничества, становятся для нас недосягаемыми. Нам и другим учреждениям предстоит проделать огромный объем работы, чтобы обуздать эти явления. Ежедневно распространяем предупреждения о том, что полиция не запрашивает коды входа в банковские счета, но люди каждый день попадаются на уловки мошенников“, — заявил А. Паулаускас на мероприятии в четверг, посвященном обсуждению деятельности полиции.