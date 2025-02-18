2025.02.18 09:02

Мошенничество на 24 000 евро: мариямпольская фирма не выдала документы для рабочих виз

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Ассоциативное фото
Ассоциативное фото
ФОТО: BlurryMe | Shutterstock

Одну из мариямпольских компаний подозревают в мошенничестве – за разрешения на работу кандидатам ей были перечислены 24 тыс. евро, но компания не выдала необходимые для получения визы документы и не вернула деньги.

Заявление от кадрового агентства поступило в полицию в понедельник в 14.10 час.

По данным Департамента полиции, как сообщили в пострадавшем агентстве, деньги мариямпольской компании переводились с 7 октября по 4 ноября прошлого года.

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