Мошенничество на 24 000 евро: мариямпольская фирма не выдала документы для рабочих виз

По данным Департамента полиции , как сообщили в пострадавшем агентстве, деньги мариямпольской компании переводились с 7 октября по 4 ноября прошлого года.

Присвоение обманным путем чужого имущества в крупном размере или имущественного права в свою пользу или в пользу других лиц, уклонение от имущественного обязательства в крупном размере или аннулирование его наказывается штрафом или ограничением свободы, либо арестом, либо лишением свободы на срок до шести лет.