Мошенничество на 16 000 евро: каунасская полиция просит помощи в поиске подозреваемого

Как сообщается в пресс-релизе Главного комиссариата полиции Каунасского уезда (ГКПКУ), проводится предварительное расследование по факту мошенничества, когда в период с 23 апреля 9.55 час. по 24 апреля 12.00 час. неизвестный, от имени сотрудника банка, выманил у мужчины деньги. Причиненный материальный ущерб составляет 16 080 евро.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали мужчину, который может располагать информацией, имеющей отношение к расследованию.
Просьба ко всем, кто узнал упомянутого мужчину, знает о его местонахождении или может предоставить какую-либо существенную информацию, связаться с сотрудниками Каунасского районного комиссариата полиции ГКПКУ по телефону +370 700 60088; +370 612 63305 или по электронной почте erika.jonaitiene@policija.lt.
ГКПКУ проводит расследование по факту мошенничества.