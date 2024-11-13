Мошенничество на 16 000 евро: каунасская полиция просит помощи в поиске подозреваемого

Как сообщается в пресс-релизе Главного комиссариата полиции Каунасского уезда (ГКПКУ), проводится предварительное расследование по факту мошенничества, когда в период с 23 апреля 9.55 час. по 24 апреля 12.00 час. неизвестный, от имени сотрудника банка, выманил у мужчины деньги. Причиненный материальный ущерб составляет 16 080 евро.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали мужчину, который может располагать информацией, имеющей отношение к расследованию.