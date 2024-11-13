2024.11.13 17:35

Мошенничество на 16 000 евро: каунасская полиция просит помощи в поиске подозреваемого

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Ieškomas vyras
Ieškomas vyras
ФОТО: Kauno AVPK

Каунасская полиция пытается установить, кто в апреле выманил у мужчины около 16 тыс. евро.

Как сообщается в пресс-релизе Главного комиссариата полиции Каунасского уезда (ГКПКУ), проводится предварительное расследование по факту мошенничества, когда в период с 23 апреля 9.55 час. по 24 апреля 12.00 час. неизвестный, от имени сотрудника банка, выманил у мужчины деньги. Причиненный материальный ущерб составляет 16 080 евро.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали мужчину, который может располагать информацией, имеющей отношение к расследованию.

Просьба ко всем, кто узнал упомянутого мужчину, знает о его местонахождении или может предоставить какую-либо существенную информацию, связаться с сотрудниками Каунасского районного комиссариата полиции ГКПКУ по телефону +370 700 60088; +370 612 63305 или по электронной почте erika.jonaitiene@policija.lt.

ГКПКУ проводит расследование по факту мошенничества.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии