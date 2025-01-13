2025.01.13 09:44

Мошенница выманила у 82-летней женщины более 13 000 евро

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Telefoniniai sukčiai atakuoja vis gudriau
Telefoniniai sukčiai atakuoja vis gudriau
ФОТО: Unsplash

В Швенчёнском районе мошенница обманула пожилую женщину и выманила у нее 13 650 евро.

Как сообщает Департамент полиции, в воскресенье примерно в 9.55 час в отделение полиции Швенчёнского района обратилась 82-летняя женщина.

Она сообщила, что в субботу в Швенчёнском районе, когда она находилась дома, ей позвонила по телефону неизвестная женщина. Она обманом выманила деньги.

Начато досудебное расследование по факту мошенничества.

Лицо, которое обманным путем присваивает чужое имущество большой стоимости в своих интересах или интересах других лиц, наказывается лишением свободы на срок до восьми лет.

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