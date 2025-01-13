Мошенница выманила у 82-летней женщины более 13 000 евро

Как сообщает Департамент полиции, в воскресенье примерно в 9.55 час в отделение полиции Швенчёнского района обратилась 82-летняя женщина.

Она сообщила, что в субботу в Швенчёнском районе, когда она находилась дома, ей позвонила по телефону неизвестная женщина. Она обманом выманила деньги.

Начато досудебное расследование по факту мошенничества.