Мошенница выманила у 82-летней женщины более 13 000 евро

Как сообщает Департамент полиции, в воскресенье примерно в 9.55 час в отделение полиции Швенчёнского района обратилась 82-летняя женщина.
Она сообщила, что в субботу в Швенчёнском районе, когда она находилась дома, ей позвонила по телефону неизвестная женщина. Она обманом выманила деньги.
Начато досудебное расследование по факту мошенничества.
Лицо, которое обманным путем присваивает чужое имущество большой стоимости в своих интересах или интересах других лиц, наказывается лишением свободы на срок до восьми лет.
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