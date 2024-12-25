Молодой человек сообщил, что рядом с белорусской границей его задержали и нанесли ему травмы пограничники

Департамент полиции информировал, что 24 декабря, в 16.04 ч. в полицию обратился молодой человек (2000 г.р.), который сообщил, что 23 декабря, в 22.30 ч. в Шальчининкском районе, около деревни Гервишкяй, когда он шел по лесной дороге рядом с белорусской границей, его задержали и нанесли ему травмы пограничники.
Начато расследование.
Инцидент прокомментировал пресс-секретарь СОГГ Гедрюс Мишутис.
„Пограничники проводили операцию по задержанию возможной контрабанды из Беларуси. Молодой человек попался пограничникам на лесной дороге с 1500 пачек контрабандных сигарет, у него нашли и изъяли и другие важные для следствия улики. В ходе операции неподалеку от места задержания молодого человека были найдены еще сигареты. Всего - 16 500 пачек“.
Начато расследование по факту контрабанды.
„Ни во время задержания, ни во время допроса на заставе, по предварительным данным, у подозреваемого никаких претензий к пограничникам не было“, – сказал Мишутис.