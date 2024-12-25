Молодой человек сообщил, что рядом с белорусской границей его задержали и нанесли ему травмы пограничники

Департамент полиции информировал, что 24 декабря, в 16.04 ч. в полицию обратился молодой человек (2000 г.р.), который сообщил, что 23 декабря, в 22.30 ч. в Шальчининкском районе, около деревни Гервишкяй, когда он шел по лесной дороге рядом с белорусской границей, его задержали и нанесли ему травмы пограничники.