2024.11.07 15:11

Министр внутренних дел Литвы не исключает причастности России к ложным сообщениям о взрывах

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Agnė Bilotaitė
Agnė Bilotaitė
ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

По словам министра внутренних дел Агне Билотайте, ложные сообщения с угрозами взрыва, поступившие в минувший день в различные учреждения страны, возможно, являются делом рук враждебных государству сил. Министр не исключает, что к этому могут быть причастны российские спецслужбы.

„Одна из версий, которая является наиболее вероятной, заключается в том, что определенные враждебные силы стремятся сеять страх в обществе и, возможно, обременить учреждения дополнительной работой, дополнительной нагрузкой, что уже предпринималось ранее“, – рассказала А. Билотайте агентству Elta об угрозах взрывов в учреждениях.

По ее словам, крайне важно, чтобы общество не поддавалось на подобные провокации. А. Билотайте заверила, что службы готовы должным образом реагировать на подобные сообщения.

А. Билотайте не исключила, что ложные сообщения о взрывчатке в учреждениях могут быть делом рук российских спецслужб.

„Видимо. Я действительно не могу сказать, кто именно это организует, но очевидно, что это организуется не только против нашего государства, но и против других государств“, – сказала министр.

ELTA напоминает, что в среду в различные школы, детские сады, магазины и другие учреждения страны поступили электронные письма с ложной информацией о заложенной в зданиях взрывчатке.

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