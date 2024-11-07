Министр внутренних дел Литвы не исключает причастности России к ложным сообщениям о взрывах

„Одна из версий, которая является наиболее вероятной, заключается в том, что определенные враждебные силы стремятся сеять страх в обществе и, возможно, обременить учреждения дополнительной работой, дополнительной нагрузкой, что уже предпринималось ранее“, – рассказала А. Билотайте агентству Elta об угрозах взрывов в учреждениях.
По ее словам, крайне важно, чтобы общество не поддавалось на подобные провокации. А. Билотайте заверила, что службы готовы должным образом реагировать на подобные сообщения.
А. Билотайте не исключила, что ложные сообщения о взрывчатке в учреждениях могут быть делом рук российских спецслужб.
„Видимо. Я действительно не могу сказать, кто именно это организует, но очевидно, что это организуется не только против нашего государства, но и против других государств“, – сказала министр.
ELTA напоминает, что в среду в различные школы, детские сады, магазины и другие учреждения страны поступили электронные письма с ложной информацией о заложенной в зданиях взрывчатке.