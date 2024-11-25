Министр обороны Литвы о крушении самолета DHL: версия гибридной атаки пока не подтверждена

„Пока никаких признаков, фактов того, что это могла быть диверсия или террористический акт –действительно нет. Говорят, что это какое-то внешнее воздействие на самолет“, – сказал Л. Кащюнас порталу 15 min.
„Сотрудники уже отправились в Сантаришские клиники, чтобы поговорить с выжившими членами экипажа. Все черные ящики будут открыты, тогда станет понятно, что произошло на борту. Была ли это техническая ошибка или ошибка пилота, придется немного подождать. Расследование может занять какую неделю“, – подчеркнул он.
Однако он уверяет, что версия о диверсии пока не исключена. По словам министра, по поводу предыдущих случаев было обращение в компанию DHL с призывом к ней „сделать домашнюю работу“.
„В контексте гибридных атак на ум приходит мысль и о похожем сценарии, но на данный момент у нас нет никакой информации, которая позволила бы строить мосты к такой версии. Давайте подождем расследования, и выяснится, очень важно выяснить, что произошло на борту самолета“, – посоветовал Л. Кащюнас.
„С этой компанией (DHL – ELTA) состоялся ни один разговор по поводу процедур защиты от таких сценариев, управления процедурами. Они действительно должны и должны были сделать домашнее задание“, – подчеркнул он.
Министр уверяет, что по поводу данной ситуации поддерживается контакт с зарубежными партнерами.
ELTA напоминает, что в понедельник утром в Вильнюсе недалеко от аэропорта в жилом секторе упал и разбился самолет немецкой компании DHL. На месте происшествия возник пожар. По предварительным данным, погиб один из пилотов самолета.
Погибший в авиакатастрофе в Вильнюсе пилот являлся гражданином Испании, сообщил агентству Elta представитель департамента полиции Рамунас Матонис.
По его словам, пострадали один гражданин Литвы, один гражданин Германии и один гражданин Испании.
По данным Elta, один из пострадавших находится в более тяжелом состоянии, другой травмирован менее.
Как сообщил мэр столицы Валдас Бенкунскас всего по причине авиакатастрофы было эвакуировано 13 человек. О них позаботиться Вильнюсский городской муниципалитет.
По данным ДПОС, самолет полностью разрушен.