Министр обороны Литвы о крушении самолета DHL: версия гибридной атаки пока не подтверждена

„Пока никаких признаков, фактов того, что это могла быть диверсия или террористический акт –действительно нет. Говорят, что это какое-то внешнее воздействие на самолет“, – сказал Л. Кащюнас порталу 15 min.

„Сотрудники уже отправились в Сантаришские клиники, чтобы поговорить с выжившими членами экипажа. Все черные ящики будут открыты, тогда станет понятно, что произошло на борту. Была ли это техническая ошибка или ошибка пилота, придется немного подождать. Расследование может занять какую неделю“, – подчеркнул он.

Однако он уверяет, что версия о диверсии пока не исключена. По словам министра, по поводу предыдущих случаев было обращение в компанию DHL с призывом к ней „сделать домашнюю работу“.