Министр МВД Литвы обсудила с генкомиссаром поиски пропавшей в Каунасе девочки

"Министр обсудила с комиссаром, как ведутся поиски, какие дополнительные меры и силы еще необходимы. Комиссар заверил, что принимаются все возможные меры для скорейшего выяснения обстоятельств исчезновения девочки и ее местонахождения, поиску и анализу обстоятельств уделяется максимальное внимание", - говорится в комментарии ведомства.
Министр также поблагодарила волонтеров, которые ищут девочку, и жителей за помощь полиции.
Полиция Каунасского уезда вместе с волонтерами в понедельник усиленно продолжает поиски девятилетней Аготы, пропавшей в воскресенье вечером. Как указывает полиция, реагируя на поступившее сообщение также расследуется версия о похищении ребенка.
По данным полиции, в воскресенье несовершеннолетняя вышла из дома, расположенного в Каунасе, на тропе Тряшню, и до сих пор не вернулась домой. Когда девочка уходила, она была одета в черные штаны и цветную куртку (черно-голубо-сиреневую).
Последнее местонахождение девушки, известное сотрудникам – автобусная остановка на улице Хемийос.
Полиция просит жителей, которые ехали по ул. Хемийос с 16.20 до 17.20 час. в воскресенье и имеют видеорегистраторы, обязательно просмотреть видеозаписи. Жителей, располагающих информацией, имеющей отношение к расследованию, просят как можно скорее поделиться ею с органами, а не распространять ее в публичном пространстве.
Лиц, которые знают местонахождение несовершеннолетней, видели ее или могут предоставить любую значимую информацию, полиция просит связаться с сотрудниками Главного комиссариата полиции Каунасского уезда по телефону 8 700 60 600 или телефону экстренной помощи 112.