2025.05.05 15:36

Мигранты атаковали литовских пограничников на границе с Беларусью

 
Elta
ru.DELFI.lt

В Лаздияйском районе нелегальные мигранты с территории Беларуси попытались нанести телесные повреждения литовским пограничникам.

Как сообщает Служба охраны госграницы (СОГГ), инцидент был зафиксирован в ночь на субботу в районе, где установлено ограждение с концертиной. По данным СОГГ, нелегальные мигранты, подошедшие к ограждению со стороны Беларуси в темное время суток, принесли с собой лестницу, с помощью которой собирались перебраться через физическое заграждение и таким образом попасть в Литву. Сотрудники Капчяместисской погранзаставы, охранявшие этот участок границы, зафиксировали мигрантов с помощью системы пограничного контроля. Пограничники, прибывшие к месту происшествия, не позволили мигрантам перелезть через забор с концертиной.

„Наглые и агрессивные иностранцы тогда начали бросать палки и камни в литовских сотрудников. Те в качестве защиты применили слезоточивый газ“, — сообщает СОГГ.

Нелегальные мигранты отступили в глубь Беларуси. Литовские пограничники в ходе инцидента не пострадали.

По данным СОГГ, в субботу аналогичный инцидент был зафиксирован в другом месте того же охраняемого участка Капчяместисской погранзаставы, где с белорусской стороны в литовских пограничников бросали камни.

По словам пограничников, подобные случаи, когда агрессивно настроенные мигранты пытаются нанести телесные повреждения сотрудникам погранслужбы, чаще всего фиксируются при попытках нелегального пересечения белорусско-польской границы.

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