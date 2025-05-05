Мигранты атаковали литовских пограничников на границе с Беларусью

Как сообщает Служба охраны госграницы (СОГГ), инцидент был зафиксирован в ночь на субботу в районе, где установлено ограждение с концертиной. По данным СОГГ, нелегальные мигранты, подошедшие к ограждению со стороны Беларуси в темное время суток, принесли с собой лестницу, с помощью которой собирались перебраться через физическое заграждение и таким образом попасть в Литву. Сотрудники Капчяместисской погранзаставы, охранявшие этот участок границы, зафиксировали мигрантов с помощью системы пограничного контроля. Пограничники, прибывшие к месту происшествия, не позволили мигрантам перелезть через забор с концертиной.
„Наглые и агрессивные иностранцы тогда начали бросать палки и камни в литовских сотрудников. Те в качестве защиты применили слезоточивый газ“, — сообщает СОГГ.
Нелегальные мигранты отступили в глубь Беларуси. Литовские пограничники в ходе инцидента не пострадали.
По данным СОГГ, в субботу аналогичный инцидент был зафиксирован в другом месте того же охраняемого участка Капчяместисской погранзаставы, где с белорусской стороны в литовских пограничников бросали камни.
По словам пограничников, подобные случаи, когда агрессивно настроенные мигранты пытаются нанести телесные повреждения сотрудникам погранслужбы, чаще всего фиксируются при попытках нелегального пересечения белорусско-польской границы.