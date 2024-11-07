МИД Литвы подтвердил задержание гражданина в Беларуси за попытку ввоза боеприпасов

Однако задержанный мужчина пока не обращался за правовой помощью, говорит представитель министра иностранных дел Паулина Левицките.

„МИД в курсе и литовская полиция уведомлена. Гражданин за консульской помощью не обращался“, – сообщила агентству Elta П. Левицките.

В среду белорусское государственное информационное агентство БЕЛТА со ссылкой на таможню Гродненской области сообщило о попытке ввоза гражданином Литвы в Беларусь 34 единиц боеприпасов, которые были обнаружены среди личной вещей мужчины при пересечении им ППК „Каменный Лог“.