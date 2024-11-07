2024.11.07 14:15

МИД Литвы подтвердил задержание гражданина в Беларуси за попытку ввоза боеприпасов

 
за консульской помощью мужчина не обращался
Виктория Смирновайте
ru.DELFI.lt
ELTA
Baltarusijos–Lietuvos valstybinė siena
Baltarusijos–Lietuvos valstybinė siena
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Министерство иностранных дел (МИД) подтверждает факт задержания гражданина Литвы в Беларуси при попытке ввоза боеприпасов в страну. По словам представителей ведомства, об инциденте сообщили в полицию.

Однако задержанный мужчина пока не обращался за правовой помощью, говорит представитель министра иностранных дел Паулина Левицките.

„МИД в курсе и литовская полиция уведомлена. Гражданин за консульской помощью не обращался“, – сообщила агентству Elta П. Левицките.

В среду белорусское государственное информационное агентство БЕЛТА со ссылкой на таможню Гродненской области сообщило о попытке ввоза гражданином Литвы в Беларусь 34 единиц боеприпасов, которые были обнаружены среди личной вещей мужчины при пересечении им ППК „Каменный Лог“.

Сообщается, что специалисты Государственной комиссии судебных экспертиз подтвердили, что боеприпасы предназначены для нарезного огнестрельного оружия калибра 9 мм.

Гражданин Литвы в Беларуси задержан, против него возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до семи лет.

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