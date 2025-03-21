МИД Литвы подтвердил новость о смерти литовца в Таиланде

„Посольство Литовской Республики в Сингапуре получило информацию от почетного консула Литовской Республики в Таиланде о том, что в национальном парке Сиринат на Пхукете погиб гражданин Литвы“, - говорится в ответе МИД агентству Elta.

Как указывает МИД, из уважения к частной жизни родственников погибшего другие подробности не разглашаются.

„Сотрудники консульства Литвы поддерживают связь с родственниками и готовы оказать всю необходимую консульскую помощь“, - заявили в министерстве.

Как ранее сообщало издание The Phuket News, в четверг утром на острове Пхукет, Таиланд, во время езды на скутере погиб 42-летний литовец. Сообщается, что ему на голову упала большая сосновая ветка.