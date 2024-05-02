Мэру Йонавы грозит штраф в размере 30 000 евро и запрет работы на госслужбе на 5 лет

Прокурор, предлагая наказание М. Синкявичюсу, просил принять во внимание тот факт, что политик, обвиняемый в нецелевом использовании средств, выделенных на деятельность члена муниципального совета, якобы действовал с прямым умыслом, в корыстных целях. Д. Валкавичюс просил суд расценить последнее обстоятельство как отягчающее. Смягчающим обстоятельством прокурор назвал отсутствие судимостей у М. Синкявичюса.

Прокурор Каунасской окружной прокуратуры Д. Валкавичюс, поддерживающий государственное обвинение по делу М. Синкявичюса, предложил назначить денежный штраф и ограничить работу на государственной службе.

После того как Каунасский окружной суд в четверг завершил рассмотрение дела М. Синкявичюса, решение планируется огласить 27 мая.

Как ранее заявил в суде прокурор Д. Валкавичюс, во избежание использования личных средств депутат совета М. Синкявичюс подделал 16 единиц финансовой отчетности, передал их администрации Йонавского районного самоуправления, злоупотребил своим служебным положением и нанес серьезный моральный ущерб муниципалитету, так как был подорван авторитет данного учреждения.

На основании данных, собранных сотрудниками Службы специальных расследований (ССР) в ходе досудебного расследования, М. Синкявичюсу предъявлено обвинение в предположительно причинении администрации Йонавского районного самоуправления материального ущерба на сумму 1 487 евро в период 2019-2023 гг.

М. Синкявичюс обвиняется в злоупотреблениях, подделке документов или хранении поддельных документов, присвоении имущества. По мнению прокурора, действия обвиняемого квалифицированы правильно.

"В действиях М. Синкявичюса не было ни объективных действий, которые можно было бы квалифицировать как преступные действия, ни намерений", - подчеркнул адвокат.

Он призвал суд обратить внимание на то, что М. Синкявичюс покрыл возможный имущественный ущерб муниципалитету – он перечислил более 4 тыс. евро.

"Это не были умышленные действия, направленные на фальсификацию документов и присвоение средств, предназначенных на расходы члена муниципального совета", - пояснил он.

По мнению А. Петраускаса, М. Синкявичюс при предоставлении чеков о понесенных расходах просто мог допустить ошибки.

Адвокат обвиняемого М. Синкявичюса Арунас Петраускас в заключительном слове сказал, что добивается оправдания своего подзащитного.

"Я бы не стал оценивать, что слишком строго или не слишком строго (предлагаемое наказание – ELTA). Наверное, оценив, как прокурор трактует состав преступления, он, наверное, объективно предлагает (наказание – ELTA), но поскольку я не чувствую себя виноватым, думаю, буду ждать оправдания", - сказал мэр Йонавы.

После заседания суда М. Синкявичюс сказал журналистам, что не желает давать оценку предложенному прокурором наказанию.

"Я хочу попросить суд оправдать меня, поскольку не считаю, что совершил действия, изложенные в обвинительном акте", - заявил он на судебном заседании.

По его словам, это показывает, что дело не подорвало доверие к муниципалитетам.

Обвиняемый М. Синкявичюс, воспользовавшийся правом последнего слова, заявил, что опросы общественного мнения показывают, что после начала досудебного расследования его действий и расследований действий других политиков местного самоуправления относительно использования канцелярских средств, общественное мнение о муниципалитетах значительно не изменилось.

Мэр не скрывает, что 30 тыс. евро для него – крупная сумма

По его словам, сумма в 30 тыс. евро, на которую прокурор предлагает оштрафовать, крупная.

"30 тысяч евро, я думаю, это большая сумма для каждого гражданина Литвы. С учетом того, что зарплата мэра составляет 3 тыс. евро, это зарплата за весь год", - считает обвиняемый.

М. Синкявичюс не скрывал, что, если суд применит к нему предложенный прокурором запрет на работу на государственной службе сроком на пять лет, его ситуация "кардинально изменится".

"Придется заняться другой экономической деятельностью, чтобы содержать свою семью, я должен подумать о других жизненных перспективах", - сказал мэр Йонавы.

М. Синкявичюс сказал, что считает, что, несмотря на скандал, люди продолжают ему доверять.