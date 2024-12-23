2024.12.23 10:25

Мероприятия "Охраняем лосося": выявлено 176 нарушений, ущерб природе – почти 70 000 евро

 
ru.DELFI.lt
ELTA
рыболовство
рыболовство
ФОТО: Shutterstock

В рамках мероприятия „Охраняем лосося“, проходившего в период с 1 сентября по 20 ноября этого года, сотрудники Департамента охраны окружающей среды (ДООС) провели 244 рейда, в ходе которых проверили 1386 рыболовов-любителей и 15 рыболовов-предпринимателей. Из 176 выявленных нарушений 50 проц. являются грубыми, а ущерб природе оценивается в 69 526 евро, говорится в пресс-релизе ДООС.

Каждое второе нарушение, выявленное специалистами по охране окружающей среды, — это использование запрещенных орудий лова, ловля рыбы в запрещенных местах или в период запрета. Однако наибольшее количество выявленных грубых нарушений – 60 – было совершено с использованием запрещенных орудий любительского рыболовства. В Каунасе выявлено 25 таких нарушений, в Клайпеде – 19.

„Одно из крупнейших нарушений было зафиксировано в середине ноября, когда человек занимался браконьерством в ихтиологическом заповеднике „Миния“. Клайпедские сотрудники охраны дикой природы, получив разрешение суда на вход в жилые помещения, провели проверку дома у лица, подозреваемого в незаконном рыболовстве, и обнаружили там 16 незаконно выловленных лососей, их части, а также сети. За незаконное рыболовство человеку придется возместить нанесенный рыбным ресурсам ущерб на сумму 47 тыс. евро“, – говорится в сообщении ДООС.

В ходе проверок, проведенных в рамках упомянутого мероприятия, сотрудники ДООС выявили в общей сложности 23 нарушения, связанных с незаконным хранением или сбытом (большинство случаев – в Клайпеде) нелюбительских орудий лова, а также 5 случаев незаконного сбыта лосося, пойманного в ходе любительской рыбалки.

Выявленное за время мероприятия количество нарушений любительского рыболовства – незначительное – 32. К таким случаям относятся случаи, когда рыбаки не собирают мусор на рыболовных участках, превышают количество орудий лова или ловят рыбу без любительского билета, сообщили в ДООС.

Зафиксировано также 52 иных нарушения в сфере охраны окружающей среды, сообщают специалисты по охране окружающей среды.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии