Мероприятия "Охраняем лосося": выявлено 176 нарушений, ущерб природе – почти 70 000 евро

Каждое второе нарушение, выявленное специалистами по охране окружающей среды, — это использование запрещенных орудий лова, ловля рыбы в запрещенных местах или в период запрета. Однако наибольшее количество выявленных грубых нарушений – 60 – было совершено с использованием запрещенных орудий любительского рыболовства. В Каунасе выявлено 25 таких нарушений, в Клайпеде – 19.

„Одно из крупнейших нарушений было зафиксировано в середине ноября, когда человек занимался браконьерством в ихтиологическом заповеднике „Миния“. Клайпедские сотрудники охраны дикой природы, получив разрешение суда на вход в жилые помещения, провели проверку дома у лица, подозреваемого в незаконном рыболовстве, и обнаружили там 16 незаконно выловленных лососей, их части, а также сети. За незаконное рыболовство человеку придется возместить нанесенный рыбным ресурсам ущерб на сумму 47 тыс. евро“, – говорится в сообщении ДООС.