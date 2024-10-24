2024.10.24 14:36

Мэр Паневежиса Рачкаускас признан виновным: ему назначен штраф

 
также он лишен права работать на госслужбе
Ингрида Стенюлене
ru.DELFI.lt
ELTA
Panevėžio miesto mero R. M. Račkausko inauguracija
Panevėžio miesto mero R. M. Račkausko inauguracija
ФОТО: JP

В четверг Апелляционный суд признал мэра Паневежиса Ритиса Миколаса Рачкаускаса виновным в злоупотреблениях и оштрафовал его на 15 тыс. евро.

Суд также лишил политика права работать на государственной службе на три года.

Гинтаре Масколюнене, бывшая советница Р. М. Рачкаускаса, также была признана виновной, ей назначен штраф.

Приговор суда вступил в силу немедленно, но его еще можно обжаловать в Верховном суде Литвы.

ELTA напоминает, что в приговоре суда было признано, что мэр Паневежиса при содействии своей советницы Г. Масколюнене давал незаконные указания сотрудникам администрации Паневежиса.

По данным правоохранительных органов, цель заключалась в том, чтобы связанная с М. Ваупшасом компания Lukrecijos reklama выиграла тендеры, организованные администрацией Паневежского городского самоуправления. Объем приобретаемых услуг, технические характеристики, цены на услуги были заранее согласованы с М. Ваупшасом.

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