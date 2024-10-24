Мэр Паневежиса Рачкаускас признан виновным: ему назначен штраф

Суд также лишил политика права работать на государственной службе на три года.

Гинтаре Масколюнене, бывшая советница Р. М. Рачкаускаса, также была признана виновной, ей назначен штраф.

Приговор суда вступил в силу немедленно, но его еще можно обжаловать в Верховном суде Литвы.

ELTA напоминает, что в приговоре суда было признано, что мэр Паневежиса при содействии своей советницы Г. Масколюнене давал незаконные указания сотрудникам администрации Паневежиса.