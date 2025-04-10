Мэр Друскининкай осужден и оштрафован на 60 000 евро

Суд продолжает оглашать приговор, на данный момент объявлено, что житель Вильнюса Арунас Блажайтис, ранее работавший помощником судебного пристава, будет приговорен к трем годам лишения свободы условно и штрафу в размере 370 БСП. У него конфискуют 3000 евро. Мужчина осужден по эпизоду, связанному с Виюнельским поместьем.

Ранее в Каунасском окружном суде Блажайтис признался, что осенью 2018 года взял деньги у Айвараса Кадзяускаса, работавшего советником мэра Друскининкай Ричардаса Малинаускаса, однако заявил, что не только не знал сумму, но и вообще не понял, что деньги были ему переданы. Блажайтис, работавший в то время помощником судебного пристава, уверял, что сделал это по поручению своей давней знакомой, предпринимательницы Оксаны Сакалаускене. Сакалаускене также ожидает приговора по этому делу.