2025.04.10 16:50

Мэр Друскининкай осужден и оштрафован на 60 000 евро

 
депутат горсовета Кадзяускас также признан виновным
Elta
ru.DELFI.lt
Ričardas Malinauskas
Ričardas Malinauskas
ФОТО: Rokas Tenys | Elta

Каунасский окружной суд в четверг признал мэра Друскининкай Ричардаса Малинаускаса виновным в уголовном деле о предполагаемой коррупции в судебной системе и оштрафовал его на 60 000 евро.

На данный момент суд признал виновными восемь обвиняемых, включая бывшего судью Апелляционного суда Литвы Константинаса Гуринаса, который был оштрафован на 290 БСП.

Депутат Друскининкайского горсовета Айварас Кадзяускас также был признан виновным и оштрафован на сумму более 42 000 евро.

Суд продолжает оглашать приговор, на данный момент объявлено, что житель Вильнюса Арунас Блажайтис, ранее работавший помощником судебного пристава, будет приговорен к трем годам лишения свободы условно и штрафу в размере 370 БСП. У него конфискуют 3000 евро. Мужчина осужден по эпизоду, связанному с Виюнельским поместьем.

Ранее в Каунасском окружном суде Блажайтис признался, что осенью 2018 года взял деньги у Айвараса Кадзяускаса, работавшего советником мэра Друскининкай Ричардаса Малинаускаса, однако заявил, что не только не знал сумму, но и вообще не понял, что деньги были ему переданы. Блажайтис, работавший в то время помощником судебного пристава, уверял, что сделал это по поручению своей давней знакомой, предпринимательницы Оксаны Сакалаускене. Сакалаускене также ожидает приговора по этому делу.

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