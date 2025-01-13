Мать пропавшей девушки просит о помощи, подозревает похищение

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, с детскими чертами лица. Может находиться в Германии, в городах Брауншвейг или Вольфсбург.

Женюина не исключает, что ее дочь могла быть похищена. По ее словам, в полицию об исчезновении девушки уже сообщили, ее объявили в международный розыск.