2025.01.13 07:00

Мать пропавшей девушки просит о помощи, подозревает похищение

 
ru.DELFI.lt
Kornelija Petkute
Kornelija Petkute
ФОТО: Asmeninis archyvas

В социальных сетях распространяют просьбу о помощи – женщина ищет свою дочь. Мать опасается, что ее могли похитить и увезти в Германию.

Женщина написала в фейсбуке, что 7 января пропала ее 24-летняя дочь Корнелия Петкуте.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, с детскими чертами лица. Может находиться в Германии, в городах Брауншвейг или Вольфсбург.

Женюина не исключает, что ее дочь могла быть похищена. По ее словам, в полицию об исчезновении девушки уже сообщили, ее объявили в международный розыск.

Женщина просит поделиться любой информацией по номеру: +37066115579 или эл. почте pauge.renata@gmail.com

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