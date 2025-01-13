Мать пропавшей девушки просит о помощи, подозревает похищение

Женщина написала в фейсбуке, что 7 января пропала ее 24-летняя дочь Корнелия Петкуте.
Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, с детскими чертами лица. Может находиться в Германии, в городах Брауншвейг или Вольфсбург.
Женюина не исключает, что ее дочь могла быть похищена. По ее словам, в полицию об исчезновении девушки уже сообщили, ее объявили в международный розыск.
Женщина просит поделиться любой информацией по номеру: +37066115579 или эл. почте pauge.renata@gmail.com
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