Массовое ДТП в Каунасе около Mega – пострадали две сотрудницы полиции

Полиция информировала, что в 12.18 ч. поступило сообщение о том, что в Каунасе, на Исландском шоссе, недалеко от торгового центра Mega, произошло ДТП – столкнулись тягач (водитель 1965 г.р.) и автомобиль VW Passat (водитель 1972 г.р.)
Когда полиция выясняла обстоятельства ДТП, в полицейский автомобиль врезалась другая машина - VW Golf (водитель 1984 г.р.).
В ДТП пострадали две сотрудницы полиции (2000 и 1997 г.р.) и водитель VW Golf. Всех пострадавших доставили в больницу.
Все участники ДТП были трезвыми.
Департамент пожарной безопасности и спасения отмечает, что их также вызывали на место ДТП. В 13.01 ч. пожарным-спасателям сообщили, что столкнулись четыре транспортных средства, может начаться пожар. Им также сообщили, что пострадали сотрудницы полиции.
Пожарные-спасатели отключили аккумуляторы транспортных средств.
На месте происшествия образовались заторы.