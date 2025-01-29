Массовое ДТП в Каунасе около Mega – пострадали две сотрудницы полиции

Полиция информировала, что в 12.18 ч. поступило сообщение о том, что в Каунасе, на Исландском шоссе, недалеко от торгового центра Mega, произошло ДТП – столкнулись тягач (водитель 1965 г.р.) и автомобиль VW Passat (водитель 1972 г.р.)

Когда полиция выясняла обстоятельства ДТП, в полицейский автомобиль врезалась другая машина - VW Golf (водитель 1984 г.р.).

В ДТП пострадали две сотрудницы полиции (2000 и 1997 г.р.) и водитель VW Golf. Всех пострадавших доставили в больницу.

Все участники ДТП были трезвыми.