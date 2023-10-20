Мариямпольские криминалисты задержали контрабанду сигарет стоимостью 120 тыс евро

Как сообщают правоохранительные органы, при остановке автомобиля Volvo XC70 правоохранители обнаружили в нем 25 коробок контрабандных сигарет. Еще 46 коробок контрабандных сигарет были обнаружены у водителя автомобиля при обыске по месту жительства.

Всего криминалисты изъяли из незаконного оборота 71 коробку контрабандных сигарет с белорусской этикеткой стоимостью 120 тыс. евро. Задержанные сигареты и автомобиль находятся в Главном комиссариате полиции Мариямпольского уезда.