Магистраль Via Baltica закрыта из-за двух ДТП

По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, в 12.08 ч. на магистрали Via Baltica около деревни Дейвонишкес со стороны Каунаса столкнулись автовоз и тягач. Пожарным-спасателям сообщили, что кабина автовоза оказалась в прицепе тягача.

Водитель был зажат в кабине, он не подает признаков жизни. Тело извлекают пожарные-спасатели.

Полиция Мариямпольского округа указала, что тягач из Польши стоял в заторе, а автовоз врезался в него.

По данным полиции, перед этим на дороге A5 около Мариямполе произошло еще одно серьезное ДТП.