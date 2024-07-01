Магистраль Via Baltica закрыта из-за двух ДТП

По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, в 12.08 ч. на магистрали Via Baltica около деревни Дейвонишкес со стороны Каунаса столкнулись автовоз и тягач. Пожарным-спасателям сообщили, что кабина автовоза оказалась в прицепе тягача.
Водитель был зажат в кабине, он не подает признаков жизни. Тело извлекают пожарные-спасатели.
Полиция Мариямпольского округа указала, что тягач из Польши стоял в заторе, а автовоз врезался в него.
По данным полиции, перед этим на дороге A5 около Мариямполе произошло еще одно серьезное ДТП.
В 11.15 ч. около деревни Моколай произошло лобовое столкновение автовоза, которым управлял гражданин Польши, и легковой автомобиль VW Tiguan. Водителя и пассажира легковушки увезли в больницу. Сообщается, что пострадали граждане Украины.
Из-за ДТП и множества автомобилей полиции, скорой и пожарной службы движение на магистрали остановлено, машины направляют в объезд.
Полиция информирует, что движение на магистрали может быть закрыто до 18 ч.