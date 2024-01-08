Люди в Вильнюсе потушили загоревшийся автомобиль

Видео в редакцию портала Delfi прислал Артурас Мурашка, который рассказал, что он ехал домой, когда заметил стоявший на перекрестке с ул. Лаздинелю автомобиль Peugeot.

"Его владельцы бегали вокруг и вытаскивали ценные вещи. Из-под капота вырывалось пламя, но я не видел, чтобы кто-либо тушил огонь, поэтому решил сам заняться этим, у меня в багажнике был небольшой огнетушитель", – рассказал очевидец.

Он дождался, когда загорелся зеленый свет и подъехал к горевшему автомобилю. Остановился, взял огнетушитель и подбежал к Peugeot.

Он спросил, не нужна ли помощь врачей и нет ли в машине газового оборудования, получив ответы на вопросы, он стал тушить огонь под капотом. После того как содержимое огнетушителя было использовано, огонь немного уменьшился, но не потух.