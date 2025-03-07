Lux Express снова попал в аварию. Очевидец: "Если бы не водитель автобуса, так легко бы мы не отделались"

Министерство иностранных дел Эстонии напоминает, что перед поездкой за границу рекомендуется посетить сайт Министерства иностранных дел, где можно найти рекомендации по подготовке к путешествию: reisitargalt.vm.ee. Также стоит ознакомиться с информацией о стране назначения и возможными предупреждениями для путешественников. Актуальные рекомендации по поездкам в Россию также можно найти на этом сайте.