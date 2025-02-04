Ложные звонки от полиции и банков: мошенничество в Вильнюсе набирает обороты

Как сообщили в Главном комиссариате полиции Вильнюсского уезда (ГКПВУ), в понедельник поступило заявление от женщины (1949 г. р.) о том, что 29 января, около 11.00 час., когда она находилась дома в Вильнюсе, неизвестные, представившиеся сотрудниками полиции, обманным путем похитили с ее банковского счета 15 550 евро.
По данным полиции, в понедельник около 17.00 час. в Вильнюсе неизвестный, отправив поддельную копию платежного поручения, присвоил товар, продаваемый мужчиной (1981 г. р.). Ущерб – 4100 евро.
В связи с этими случаями были начаты предварительные расследования по фактам мошенничества.
По данным ГКПВУ, в понедельник поступило заявление от женщины (1971 г. р.) о том, что 30 января около 10.00 час. в Вильнюсе неизвестные обманным путем выманили у нее банковскую платежную карту, с помощью которой на ее банковский счет перевели, а затем обналичили 9100 евро.
В Вильнюсскую полицию обратилась женщина (1955 г. р.), которая сообщила, что 31 января около 10.00 час. в Вильнюсском районе неизвестные, позвонив по телефону и представившись сотрудниками банка, обманным путем выманили у нее 4000 евро и банковскую платежную карту, с помощью которой с банковского счета похитили 2000 евро. Убыток составляет 6000 евро.
В понедельник также поступило сообщение от женщины (1952 г. р.) о том, что с 17.00 час. 31 января до 14.12 час. понедельника в Вильнюсском районе неизвестный, представившийся сотрудником банка, обманным путем выманил у нее банковскую платежную карту, с помощью которой похитил 7076 евро.
По данным ГКПВУ, в понедельник около 11.27 час., в Вильнюсе, к находившейся дома женщине обратился неизвестный, который представился сотрудником телекоммуникационной компании и обманным путем выманил у женщины (1952 г. р.) банковскую платежную карту, с помощью которой с банковских счетов похитил 10 602 евро.
В связи с последними случаями начаты предварительные расследование по факту незаконного использования электронного платежного средства или его данных.