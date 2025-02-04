Ложные звонки от полиции и банков: мошенничество в Вильнюсе набирает обороты

Как сообщили в Главном комиссариате полиции Вильнюсского уезда (ГКПВУ), в понедельник поступило заявление от женщины (1949 г. р.) о том, что 29 января, около 11.00 час., когда она находилась дома в Вильнюсе, неизвестные, представившиеся сотрудниками полиции, обманным путем похитили с ее банковского счета 15 550 евро.

По данным полиции, в понедельник около 17.00 час. в Вильнюсе неизвестный, отправив поддельную копию платежного поручения, присвоил товар, продаваемый мужчиной (1981 г. р.). Ущерб – 4100 евро.

В связи с этими случаями были начаты предварительные расследования по фактам мошенничества.