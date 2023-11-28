Лобовое столкновение автомобилей в Игналинском районе: погибла молодая водитель

По данным полиции, 27 ноября, в 7.53 ч., в Игналинском районе, на 33-м км дороги Игналина-Диджясалис, столкнулись автомобили: Ford Galaxy, водитель женщина (1995 г.р.) и Audi SQ5, водитель мужчина (1994 г.р.).

Водитель Ford Galaxy была зажата в автомобиле. Пожарные-спасатели освободили ее.

28-летнюю женщину доставили в больницу, однако врачам не удалось спасти ее жизнь. Молодая женщина скончалась.

В ДТП пострадал и водитель Audi SQ5, ему назначено амбулаторное лечение.