Лобовое столкновение автомобилей в Игналинском районе: погибла молодая водитель

 
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ФОТО: DELFI / Jaunius Matonis

27 ноября рано утром в Игналинском районе произошло серьезное ДТП. Сообщается о гибели молодой женщины.

По данным полиции, 27 ноября, в 7.53 ч., в Игналинском районе, на 33-м км дороги Игналина-Диджясалис, столкнулись автомобили: Ford Galaxy, водитель женщина (1995 г.р.) и Audi SQ5, водитель мужчина (1994 г.р.).

Водитель Ford Galaxy была зажата в автомобиле. Пожарные-спасатели освободили ее.

28-летнюю женщину доставили в больницу, однако врачам не удалось спасти ее жизнь. Молодая женщина скончалась.

В ДТП пострадал и водитель Audi SQ5, ему назначено амбулаторное лечение.

Ведется расследование.

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