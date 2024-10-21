Литва: задержан француз, перевозивший сбежавших из Латвии индийских нелегальных мигрантов

Сотрудники пограничной службы остановили прибывший в Литву автомобиль Ford Mondeo в Шяуляйском районе для досмотра. Транспортным средством с французскими номерами управлял 61-летний мужчина, имеющий двойное гражданство - России и Франции. Вместе с ним ехали двое иностранцев.

Оба пассажира автомобиля, 24-летний и 25-летний граждане Индии, не распоалагли документами, дающими право на въезд и пребывание в Литве и в Шенгенской зоне. Установлено, что они самовольно покинули Центр регистрации иностранцев в Латвии.