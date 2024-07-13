2024.07.13 15:19

Литва: в грузовом фургоне нашли 18 нелегалов

 
возможно, они бежали из Латвии
rus.DELFI.lv
Policijos departamentas
Policijos departamentas

Вечером 12 июня сотрудники литовской полиции остановили в Утене фургон Fiat Ducato, в котором обнаружили большую группу нелегалов.

По информации полиции, фургоном управлял гражданин Румынии (2001 г.р.). При проверке в грузовом отсеке проверяющие обнаружили пятерых граждан Ирана и 13 граждан Афганистана. Все задержанные переданы пограничной службе, начато досудебное расследование по факту незаконной перевозки людей.

По предварительным данным, автомобиль с нелегалами прибыл из Латвии. Если эта информация подтвердится, то, согласно процедуре, их вернут в Латвию.

Предполагается, что нелегалы собирались транзитом через Литву и Польшу пробраться в страны Западной Европы.

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