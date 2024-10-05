Литва: таможенники обнаружили военную камуфляжную форму в пассажирском поезде Калининград-Москва

Еще две партии (уже анонсированные ранее) с военными предметами, предназначенными для российских военных - сетками для маскировки орудий - находились в тех же поездах и были задержаны таможенниками 27-29 сентября. Такие грузы, по словам таможенников, предназначенные для российских сил, воюющих против Украины, обычно отправляют члены различных общественных организаций, действующих в Калининградской области России.