Литва расследует крушение DHL: министр обороны уверяет в отсутствии внешнего воздействия

„Если атрибуция направлена на враждебную страну, то эта атрибуция должна быть точной, подробной и проверенной. Но если мы в этом месте придумываем, то агрессор или противник выигрывает дважды“, – подчеркнул Л. Кащюнас.

По мнению политика, прежде чем пытаться связать это событие с деятельностью враждебных государств, очень важно обосновать это фактами.

„Визуальный анализ показал, что внешнего воздействия на приземляющийся самолет не было. Анализ черных ящиков покажет, что могло произойти на борту. Однако первые разговоры с выжившими пилотами свидетельствуют о том, что у них также не было никакой тревоги на борту, что что-то происходит – то ли дым, то ли какой-то хаос внутри“, – сказал он.

„С учетом всего того, что у нас есть сейчас и что мы знаем, нет никаких признаков того, что это может быть саботаж“, – заявил Л. Кащюнас журналистам в Сейме в среду.

„Ничего нельзя исключать, но на данный момент у меня нет аргументов, чтобы утверждать обратное“, – добавил он.

Однако, по его словам, этот инцидент показал, что государственные ведомства работают хорошо. Поэтому он надеется, что учреждения будут готовы должным образом реагировать и на случаи саботажа.

„Как гласит военная мудрость, каждый план после выстрела отправляется в ящик. Но планирование бесценно. Я так отвечу на это — мы, конечно, планируем и у нас есть алгоритмы. И, мне кажется, все-таки то, что здесь сейчас произошло в те первые дни, с моей колокольни выглядело довольно солидно“, – сказал Л. Кащюнас.