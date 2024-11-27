Литва расследует крушение DHL: министр обороны уверяет в отсутствии внешнего воздействия

„С учетом всего того, что у нас есть сейчас и что мы знаем, нет никаких признаков того, что это может быть саботаж“, – заявил Л. Кащюнас журналистам в Сейме в среду.
„Визуальный анализ показал, что внешнего воздействия на приземляющийся самолет не было. Анализ черных ящиков покажет, что могло произойти на борту. Однако первые разговоры с выжившими пилотами свидетельствуют о том, что у них также не было никакой тревоги на борту, что что-то происходит – то ли дым, то ли какой-то хаос внутри“, – сказал он.
По мнению политика, прежде чем пытаться связать это событие с деятельностью враждебных государств, очень важно обосновать это фактами.
„Если атрибуция направлена на враждебную страну, то эта атрибуция должна быть точной, подробной и проверенной. Но если мы в этом месте придумываем, то агрессор или противник выигрывает дважды“, – подчеркнул Л. Кащюнас.
„Ничего нельзя исключать, но на данный момент у меня нет аргументов, чтобы утверждать обратное“, – добавил он.
Однако, по его словам, этот инцидент показал, что государственные ведомства работают хорошо. Поэтому он надеется, что учреждения будут готовы должным образом реагировать и на случаи саботажа.
„Как гласит военная мудрость, каждый план после выстрела отправляется в ящик. Но планирование бесценно. Я так отвечу на это — мы, конечно, планируем и у нас есть алгоритмы. И, мне кажется, все-таки то, что здесь сейчас произошло в те первые дни, с моей колокольни выглядело довольно солидно“, – сказал Л. Кащюнас.
„Представьте, в 7 утра я звоню генеральному комиссару, а он не только готов ответить на некоторые мои вопросы, но он уже на месте. Звоню начальнику пожарной охраны, тот тоже уже на месте. (...) Я считаю, что это действительно очень хорошая работа служб“, – подчеркнул он.
ELTA напоминает, что в понедельник утром в Вильнюсе недалеко от аэропорта в жилом секторе упал и разбился самолет немецкой компании DHL. На месте происшествия возник пожар. По предварительным данным, погиб один из пилотов самолета.
Погибший в авиакатастрофе в Вильнюсе пилот являлся гражданином Испании, на борту самолета находились еще три человека – граждане Испании, Литвы и Германии. Пострадавшие проходят лечение в больницах города Вильнюса.
По данным Elta, один из пострадавших находится в более тяжелом состоянии.
По данным ДПОС, самолет полностью разрушен.