Литва: ночью и утром учреждения получили 1000 сообщений с угрозами взрыва

"На ул. Сантаришкю в детском саду обнаружили подозрительные вещи, введен план "Щит", – сообщил пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис.

По его словам, в полицию об этом сообщили в 10 ч. Подозрительные вещи нашли на крыше садика. Этот садик, как и многие другие, во вторник получил сообщение с угрозами.

По словам Матониса, на место происшествия выехали саперы "Араса".

"До 8 часов утра в полицию поступило 170 заявлений (от учреждений о полученных ими угрозах взрыва). На данный момент зафиксировано 1000 случаев", – сообщил пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис.

"В Ширвинтском райне школы перешли на удаленку! Все, за исключением гимназии Альфонсаса Петрулиса в Муснинкай. Такое решение мы оперативно приняли после совещания с руководителями школ, поскольку с утра снова появились письма, в низ указано время взрыва 1-2 урока", – сообщила мэр района Живиле Пинскувене.