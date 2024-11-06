"Литва - литовцам" — такая надпись появилась на дверях беларусского кафе в Вильнюсе

„Не ветер так разрушил могилу, потому что все могилы рядом были в нормальном состоянии, только на папиной всё разбросано и разбито. При этом лампадки и портрет я всегда прикапывала землёй. Даже летом, когда был сильный ветер, всё осталось целым. А тут будто кто-то специально всё порвал-разбил-разбросал“
На прошедших выходных, когда в Литве поминали усопших, родные беларуса Александра Царука, похороненного под Вильнюсом, нашли его могилу с разбитым и опрокинутым портретом, разбросанными лампадами и разорванным бело-красно-белым флажком. Александр Царук — беларусский доброволец, воевавший на стороне Украины. В апреле он умер в Вильнюсе из-за болезни. Похоронили его на Карвелишском кладбище с табличкой на беларусском языке и бело-красно-белым флажком.
„Не ветер так разрушил могилу, потому что все могилы рядом были в нормальном состоянии, только на папиной всё разбросано и разбито. При этом лампадки и портрет я всегда прикапывала землёй. Даже летом, когда был сильный ветер, всё осталось целым. А тут будто кто-то специально всё порвал-разбил-разбросал“, — рассказала Delfi Ольга, дочь Царука. Она написала заявление в полицию.
„Я не хочу делать каких-то предположений о том, кто это сделал и связано ли это с предыдущими нападениями на беларусские места в Вильнюсе. Я хочу, чтобы в этом вопросе разбиралась полиция. Точно знаю, что кому-то понадобилось осквернить могилу с именем, написанным на беларусском языке, и нашим флагом“.
Первый инцидент с беларусскими организациями в Вильнюсе произошёл в июле. В сувенирном магазине „Kropka“, которым владеет бывший беларусский политзаключённый Дмитрий Фурманов, выбили окна и оставили надпись на литовском: „Возвращайтесь домой, беларусские свиньи“. Фурманов пока не получал от литовской полиции информации о ходе дела.
Месяцем позже — в сентябре — пострадал Центр беларусского сообщества и музей имени Ивана Луцкевича, который находится на самой оживлённой улице литовской столицы — Вильняус. На центр-музей нападали дважды. В сентябре разбили окна, а в конце октября подожгли двери и оставили на стене надпись „Прочь из Литвы“. В этом здании не только размещается экспозиция по беларусской истории и этнографии, но и регулярно проводятся занятия для детей беларусов.
Не осталась без надписи и „Dapamoga“ — центр помощи беларусам (а после начала войны и украинцам). Большой дом, в котором беларусы четвёртый год могут получить жильё, еду, одежду и другую помощь, спрятался от центра Вильнюса подальше — возле старого частного сектора. Сентябрьским вечером кто-то оставил на асфальте у ворот дома надпись на литовском: „Беларусским паразитам здесь не место!“.
„Да эти люди могут даже не быть поклонниками режимов Лукашенко или Путина. Для них просто ничего не стоит выполнить маленькое задание за небольшие деньги. Никакой идеи — только деньги. Это просто такой маленький пункт в пропагандистской войне ФСБ или КГБ“, — делится с Delfi Наталья Колегова, глава „Dapamoga“. Она считает, что разбивают окна, рисуют граффити и поджигают двери в организациях, связанных с беларусами, — мелкие хулиганы, „нанятые структурами“.
Того, кто в сентябре оставил возле „Dapamoga“ надпись, полиция пока не нашла.
„Ну а как найдут человека, который в чёрном капюшоне в темноте что-то нарисовал или разбил? Он может не быть суперпрофессионалом, ему просто нужно не попасть под камеры. Во дворе „Dapamoga“ камеры стоят, но во двор он не заходил, а следующие камеры у нас на заправке (около 500 метров от Dapamoga — прим. ред.), но не обязательно же он пойдёт на заправку после того, что сделал? И как ты его поймаешь?“
Колегова уверена, что опасаться беларусам, живущим в Литве, нечего, а все эти случаи только напоминают общие правила безопасности: закрывай свои двери на ключ, прячь кошелёк подальше.
„Я бы хотела, чтобы все эти инциденты были зафиксированы и расследовались полицией. Но чтобы СМИ придавали им поменьше внимания. Не нужно раздувать панику!“.
За несколько часов до появления надписи возле „Dapamoga“, в центре Вильнюса, обстреляли окна церкви беларусского православного прихода Константинопольского патриархата. Того, что расположен на Bokšto, 2, рядом с пострадавшим вчера кафе „Карчма 1863“. Предположительно, в окна церкви стреляли из пневматического оружия.
Витис Юрконис, политолог, уверен, что литовские ведомства тщательно расследуют все случаи нападения.
„Очевидно, что посеять панику среди беларусов и недоверие к литовцам выгодно и минскому режиму, и Кремлю. Версий может быть несколько“.
Юрконис считает, что конфликт между беларусами и литовцами пытаются создать искусственно, хотя никаких поводов нет.
„Ничего с 2020 года по отношению к беларусам в Литве не поменялось. Я смотрю и на количество беларусов, которые приезжают сюда, и на количество политзаключённых, которые выбирают Литву. На то, сколько выдаётся гуманитарных виз беларусам, сколько поддерживается гражданских инициатив и правозащитных организаций. А кто в международной повестке поднимает вопросы по поводу беларусского режима и введения санкций? Ничего не поменялось с нашей стороны, но мы видим, что начинает меняться отношение беларусов к Литве. Это вина беларусской пропаганды и, конечно, отдельных людей, которые продвигают такой нарратив“.