"Литва - литовцам" — такая надпись появилась на дверях беларусского кафе в Вильнюсе

„Ну а как найдут человека, который в чёрном капюшоне в темноте что-то нарисовал или разбил? Он может не быть суперпрофессионалом, ему просто нужно не попасть под камеры. Во дворе „Dapamoga“ камеры стоят, но во двор он не заходил, а следующие камеры у нас на заправке (около 500 метров от Dapamoga — прим. ред.), но не обязательно же он пойдёт на заправку после того, что сделал? И как ты его поймаешь?“