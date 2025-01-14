2025.01.14 11:03

Литовские пограничники перехватили 10 партий белорусских контрабандных сигарет

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Cigarečių kontrabanda
Cigarečių kontrabanda
ФОТО: VSAT

С пятницы по воскресенье сотрудники Службы охраны государственной границы (СОГГ) вблизи границы с Беларусью, в районах южной части Литвы, перехватили еще 10 партий контрабандных сигарет, доставленных из Беларуси на метеозондах.

Всего пограничники задержали 13,5 тыс. пачек белорусских сигарет, трех граждан Литвы, подозреваемых в причастности к контрабанде, и три автомобиля. Как обычно, ко всему грузу были прикреплены GPS-передатчики.

Сотрудники СОГГ проводят досудебное расследование по факту незаконной транспортировки подакцизных товаров.

В 2024 году пограничники пресекли 226 контрабандных поставок, отправленных из Беларуси на метеозондах, в этом году – 33.

По оценке СОГГ, в последнее время к проверенным мерам по борьбе с контрабандой можно отнести усиление охраны государственной границы в связи с миграционным кризисом, активная криминальная разведка СОГГ, а также организация краткосрочных операций.

В результате объемы контрабандных сигарет, поступающих в Литву, значительно сократились.

В 2024 году пограничники изъяли более 1 млн 386 тыс. пачек нелегальных сигарет. В 2023 году этот показатель составил более 2 млн 549 тыс. пачек, а в 2022 году – более 4 млн 322 тыс. пачек.

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