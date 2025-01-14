Литовские пограничники перехватили 10 партий белорусских контрабандных сигарет

Всего пограничники задержали 13,5 тыс. пачек белорусских сигарет, трех граждан Литвы, подозреваемых в причастности к контрабанде, и три автомобиля. Как обычно, ко всему грузу были прикреплены GPS-передатчики.

Сотрудники СОГГ проводят досудебное расследование по факту незаконной транспортировки подакцизных товаров.

В 2024 году пограничники пресекли 226 контрабандных поставок, отправленных из Беларуси на метеозондах, в этом году – 33.

По оценке СОГГ, в последнее время к проверенным мерам по борьбе с контрабандой можно отнести усиление охраны государственной границы в связи с миграционным кризисом, активная криминальная разведка СОГГ, а также организация краткосрочных операций.