Литовские пограничники перехватили 10 партий белорусских контрабандных сигарет

Всего пограничники задержали 13,5 тыс. пачек белорусских сигарет, трех граждан Литвы, подозреваемых в причастности к контрабанде, и три автомобиля. Как обычно, ко всему грузу были прикреплены GPS-передатчики.
Сотрудники СОГГ проводят досудебное расследование по факту незаконной транспортировки подакцизных товаров.
В 2024 году пограничники пресекли 226 контрабандных поставок, отправленных из Беларуси на метеозондах, в этом году – 33.
По оценке СОГГ, в последнее время к проверенным мерам по борьбе с контрабандой можно отнести усиление охраны государственной границы в связи с миграционным кризисом, активная криминальная разведка СОГГ, а также организация краткосрочных операций.
В результате объемы контрабандных сигарет, поступающих в Литву, значительно сократились.
В 2024 году пограничники изъяли более 1 млн 386 тыс. пачек нелегальных сигарет. В 2023 году этот показатель составил более 2 млн 549 тыс. пачек, а в 2022 году – более 4 млн 322 тыс. пачек.